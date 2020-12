Ecobank forme à la gestion financière les membres de l'Alliance sur les MNT de plus de 30 pays

08 Décembre 2020

Lomé, Togo, 7 décembre (Infosplusgabon) - L'Académie Ecobank, l'université d'entreprise du premier groupe bancaire panafricain Ecobank (https://www.Ecobank.com/), propose des stages de formation sur mesure en gestion financière aux membres des alliances nationales et régionales de l'Alliance sur les MNT (NCDA) dans le cadre de son initiative « Advocacy Institute Seed Programme ». La formation, qui fait suite à un protocole d'accord signé entre le groupe Ecobank et l’Alliance sur les MNT dans le courant de l'année, portera sur la budgétisation efficace et résiliente, la planification financière et les rapports financiers ainsi que la gestion documentaire pour les organisations à but non lucratif. Trente-neuf dirigeants de plus de trente alliances nationales et régionales membres de l'Alliance sur les MNT seront formés en décembre 2020.

Simon Rey, Directeur du Groupe, Académie Ecobank, a déclaré : « En tant qu'institution financière panafricaine de premier plan, nous misons sur notre Académie, qui est l'un des plus grands centres de renforcement des capacités en Afrique, pour dispenser des formations aux membres de l'Alliance sur les MNT afin d'apporter une valeur ajoutée à leurs organisations. Ecobank est déterminée à maximiser l'impact de sa campagne triennale ‘Ensemble pour une meilleure santé’, menée par la Fondation Ecobank. Cette campagne bénéficie aux communautés locales à travers l'Afrique en sensibilisant aux maladies non transmissibles (MNT) et en éduquant les gens sur la façon de les prévenir en adoptant des comportements de vie saine ».

Katie Dain, PDG de l'Alliance sur les MNT, a ajouté : « À l'Alliance sur les MNT, nous sommes conscients qu'une gestion financière saine par la société civile est essentielle pour réussir la mise en œuvre de nos initiatives mondiales visant à prévenir et à contrôler les MNT. Les stages de formation dispensés par l'Académie Ecobank aux membres de notre alliance à travers le monde joueront un rôle important dans le renforcement des capacités financières de leurs équipes et les mettront en meilleure position pour transformer la vie des millions de personnes souffrant de maladies non transmissibles sur tous les continents ».

Ecobank Transnational Incorporated (‘ETI’) est la société mère du Groupe Ecobank, le premier groupe bancaire panafricain indépendant. Le Groupe Ecobank emploie plus de 14 000 personnes au service d’environ 24 millions de clients dans les secteurs de la banque des particuliers, la banque commerciale et la banque de grande clientèle dans 33 pays africains. Le Groupe offre une gamme complète de produits, services et solutions bancaires notamment les comptes bancaires et de dépôt, la gestion de trésorerie, le conseil, les opérations de trading, la négociation des valeurs et la gestion de patrimoine. Pour de plus d’informations, prière de consulter https://www.Ecobank.com/. (Distribué par APO Group pour Ecobank). (Source APO pour Ecobank. Contact: Christiane Bossom / Manager Communication Groupe. / Email : Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. / Tél : +228 22 21 03 03.)

