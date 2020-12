08 Décembre 2020

Libreville, Gabon, 8 décembre (Infosplusgabon) - Pour y voir clair, et ne plus être intoxiqué par certains médias, il faut comparer ce qui est comparable et seuls le nombre de décès rapporté à la population est une source de comparaison juste.

Les chiffres par pays des décès "enregistrés Covid" Norme OMS* qui est à la base de la grande manipulation intoxication dont nous sommes l'objet pour des desseins non avouables par les gouvernements qui obéissent aveuglément au système mondialiste qui gouverne Le Monde,

- L'OMS financé par Bill Gates et La Chine en majorité, dirigée par un homme de paille des Chinois,l’Ethiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus** criminel condamné dans son pays est l'outil de mise en oeuvre de ce plan machiavélique de mise au pas des économies de tous les pays au profit de La Grande Finance qui en attend des retombées gigantesques,

- Les annonces de sorties de vaccins ne sont que des opérations de propagande, personne n'a encore vu le moindre vaccin, seuls des communiqués de presse ont annoncé que tel et tel labo de BigPharma avait découvert Le Vaccin sûr à 90, 92, 95 % et ces annonces ont eu pour seul effet sans doute escompté de faire grimper les bourses mondiales de 8 à 10% et elles se maintiennent à ce niveau depuis ces annonces et il ne faut apporter aucune crédibilité à celà quand on sait que le Directeur Général de Pfizer le premier à avoir annoncé la trouvaille en a profité pour vendre ses propres actions en bourse et a empoché 6 milliards de dollars de profits !, d'autres dirigeants ont fait la même opération, c'est donc bien qu'ils n'y croient pas eux mêmes !

Sur ce tableau on remarque que le nombre de décès augmente dans beaucoup de pays mais pas comme l'annonce les médias encore une fois: ainsi l'info de ces jours ci c'est la très forte augmentation aux USA ce qui n'est pas la vérité comparée à beaucoup de pays:





Statistique COVID au 05/12/20 Cas de Covid 19 Décès au 05/12 Inclus Progression Rang Pays Habitants Nombre % Popul. Nombre % Popul. Nbre/Million 1 semaine 1 Mois 1 Belgique 11 289 853 591 756 5,24% 17 320 0,153% 1 534 5,66% 26,63% 2 Espagne 46 438 432 172 328 0,37% 46 646 0,100% 1 004 4,24% 16,75% 4 Italie 61 302 519 1 742 527 2,84% 60 606 0,099% 989 10,30% 32,25% 3 Roy. Uni 63 421 668 1 737 960 2,74% 61 434 0,097% 969 5,54% 20,42% 5 Etats-Unis 333 516 432 15 038 546 4,51% 286 692 0,086% 860 5,95% 16,05% 6 Brésil 210 301 591 6 628 065 3,15% 177 388 0,084% 843 2,72% 8,51% 7 France 67 064 000 2 295 908 3,42% 55 521 0,083% 828 6,11% 27,65% 8 Suède 9 998 000 278 912 2,79% 7 067 0,071% 707 5,46% 14,79% 9 Suisse 8 417 700 354 306 4,21% 5 024 0,060% 597 15,41% 52,09% 10 Pays Bas 17 045 144 561 291 9,00% 9 704 0,057% 569 3,90% 17,97% 11 Pologne 37 967 209 1 067 870 2,81% 20 181 0,053% 532 17,02% 62,16% 12 Portugal 10 341 330 325 071 3,14% 5 041 0,049% 487 13,45% 43,50% 13 Autriche 8 711 500 305 693 3,51% 3 885 0,045% 446 22,32% 64,56% 14 Canada 36 155 487 423 054 1,17% 12 642 0,035% 350 5,27% 17,08% 15 Russie 146 584 604 2 488 912 1,70% 43 597 0,030% 297 9,34% 30,61% 16 Allemagne 82 801 531 1 200 006 1,45% 19 136 0,023% 231 14,40% 40,24% 17 Danemark 5 707 251 92 649 1,62% 894 0,016% 157 7,94% 17,23% 18 Finlande 5 560 000 27 881 0,50% 415 0,007% 75 5,30% 12,77% 19 Norvege 5 214 890 38 323 0,73% 354 0,007% 68 7,34% 19,49% Total 19 pays 1 167 839 141 35 371 058 3,03% 833 547 0,07% 714 11,61% 30,65% Total Monde (200 Pays) 7 000 000 000 67 316 936 1 539 965 220 16,40% 29,93%

Les USA 5ème au classement mondial c'est 860 décès par Million d'habitants avec progression de 5.95% en une semaine et de 16.05% en un mois,

La France 7ème c'est 828 décès par Million en progression de 6.11% en une semaine et 27.65% sur un mois, donc beaucoup plus que les USA.

Les plus fortes augmentations sont en Autriche, Pologne, Suisse, Portugal mais le nombre de décès reste très inférieur à la moyenne,

L'Allemagne enregistre aussi une augmentation (40.24% en un mois) mais n'est toujours qu'à 231 décès par mois SOIT PRESQUE 4 FOIS MOINS QUE LA FRANCE !

Et pour mémoire toute L'Afrique avec ses 1.3 milliards d'habitants sur 60 pays ne compte que 52 000 décès soit moins que La France seule ! !





