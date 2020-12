Afrique : Le sport pour enfants vaincra la pandémie de la Covid-19

08 Décembre 2020

Libreville, 8 décembre (Infosplusgabon) - Les projets les plus réussis pour soutenir le football pour enfants dans différents pays ont été présentés au Forum "Football pour l’amitié " 2020. Plus de 25 projets réussis d'adaptation du football pour enfants dans le contexte de la pandémie de 2020 ont été présentés lors du 8e Forum international, qui s'est déroulé du 30 novembre au 3 décembre dans le cadre du programme social International pour enfants de PAO (Société par actions publique) «Gazprom» " Football pour l’amitié ".

Le forum international "Football pour l'amitié" a eu lieu pour la 8ème année consécutive, pour la première fois dans un format à distance. Le Forum est une plate-forme unique d’échange de vues sur le développement du football pour enfants dans différents pays. Lors du Forum, les entraîneurs, les sportifs, les personnalités publiques, les dirigeants d'organisations sportives identifient les meilleures pratiques pour soutenir le sport des enfants et discutent des moyens les plus efficaces de promouvoir les valeurs clés du "Football pour l'amitié" dans le monde. Les meilleures pratiques sont publiées en libre accès et deviennent la base de cours de formation gratuits de l’Académie des entraîneurs " Football pour l’amitié ".

« Le football est un jeu social qui enseigne des valeurs importantes. Il s'agit notamment du respect, de l'honnêteté, de l'équité et du dévouement », a déclaré Frank Ludolph, responsable de la formation des entraîneurs de l'UEFA, responsable du conseil d'experts F4F Award 2020. L'idée du "Football pour l'amitié" est de diffuser l'innovation dans l'apprentissage en ligne, de souligner le rôle social du football et de stimuler la création de communautés locales pour inspirer plus d’enfants dans le monde entier ».

Parmi les projets de l'année 2020 figurent des pratiques réussies d'organisation de cours en ligne à l'aide de services de communication vidéo, de messagerie instantanée et de médias sociaux. L'Association Sri-lankaise de football scolaire SLSFA et le ministère Sri-lankais de l'éducation ont présenté le concept de compétitions et de concours en ligne pour les enfants de tous les groupes d'âge. La Confédération brésilienne de football a lancé un certain nombre de projets sociaux, y compris la formation des gardiens de but, la prestation de services sociaux et le soutien du niveau élevé d’activité physique pendant l’isolement. Au total, plus de 100 académies et fédérations de football ont envoyé des demandes de participation au Forum "Football pour l'amitié". Les projets ont été présentés dans les nominations suivantes:

Tous les projets ont été évalués par un conseil d'experts international, qui comprenait des experts mondiaux dans le domaine de la formation au football: Frank Ludolph, Allemagne, UEFA’s Head of Football Education Services, Head of Expert Council of 2020 International Football for Friendship Award; Pablo Cesar Torres, Uruguay, President of Youth Football and Scouting at Club Atlético Peñarol, Mike Puig, Espagne, CEO of the Soccer Barcelona Youth Academy; et trois jeunes ambassadeurs du "Football pour l'amitié": Ananya Kamboj, Inde, Mohammad Yusuf Moazzam, Pakistan et Sheqayli Ascencion, Aruba. Pour la première fois dans l'histoire du mouvement mondial de football, les enfants ont évalué les projets «adultes» sur un pied d'égalité.

« Tous les projets correspondaient aux valeurs du "Football pour l'amitié". Et chacun d'eux a bénéficié aux enfants dans des conditions incertaines en raison de la pandémie de coronavirus", a noté le membre du jury, le jeune ambassadeur du Pakistan, Yusuf Moazzam, footballeur de 15 ans. - Juger plusieurs projets à l'international était incroyable, j’ai beaucoup aimé! »

Tous les projets présentés au forum international "Football pour l'amitié" sont accessibles au public sur le site officiel du Programme https://footballforfriendship.com/experts-forum/. Les initiateurs des projets espèrent que les meilleures pratiques seront reproduites dans différents pays et bénéficieront au plus grand nombre d'enfants dans le monde.

Le 9 décembre, lors de la diffusion en direct des finales de la saison "Football pour l'amitié" 2020, les meilleurs projets en quatre nominations seront annoncés et récompensés par le prix "Football pour l'amitié".

À propos du programme :

Le programme social international pour enfants "Football pour l'amitié" est mis en œuvre par la PAO (Société par actions publique) «Gazprom» depuis 2013. Au cours des sept dernières saisons, le programme a couvert 211 pays et régions, réuni plus de 6 000 participants et gagné plus de 5 millions de partisans.

Participants au programme - Jeunes footballeurs et Jeunes journalistes - garçons et filles de 12 ans, y compris les personnes handicapées. Représentant différents pays et cultures, les Jeunes footballeurs s'unissent dans des équipes mixtes et montrent par leur exemple que la nationalité, le sexe et les capacités physiques ne sont pas des obstacles pour jouer dans la même équipe. De jeunes journalistes couvrent les événements du programme au Centre international de presse pour enfants. Tous les participants reçoivent le statut de Jeunes ambassadeurs et, à leur retour chez eux, continuent de partager l'expérience acquise au "Football pour l'amitié" et de promouvoir les valeurs humaines universelles - amitié, égalité, justice, santé, paix, dévotion, victoire, tradition et honneur.

"Football pour l'amitié" est soutenu par l'UEFA, la FIFA, les fédérations de football et les plus grands clubs de football du monde, des fondations caritatives internationales, des athlètes, des politiciens et des artistes célèbres. Le projet a remporté de nombreux prix internationaux et nationaux dans les domaines de la responsabilité sociale, du sport et de la communication, y compris le record du monde de la session d'entraînement de football la plus multinationale de l'histoire.

En 2020, "Football pour l'amitié" se déroule dans un format en ligne. Une plate-forme numérique spéciale rassemble plus de 10000 joueurs de tous âges et est devenue la base des compétitions internationales pour enfants, ainsi qu'un terrain de jeu où tout le monde pourra s’entraîner, s'unir en équipes mixtes internationales et jouer à son jeu préféré au format "Football pour l'amitié" sans quitter la maison. ( Sources : Global Press center / Football for friendship).

FIN/INFOSPLUSGABON/KLI/GABON2020

