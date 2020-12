Webb Fontaine distinguée lors des Prix 2020 pour la Technologie au Nigeria

08 Décembre 2020

DUBAI, Émirats arabes unis, 8 décembre (Infosplusgabon) - Deux distinctions ont été officiellement présentées à Ope Babalola, Directeur Général de Webb Fontaine, Nigeria, à l’occasion des Prix pour la Technologie du Nigeria (NiTA) de cette année.

Entreprise en pointe pour la fourniture de solutions de facilitation des échanges soutenues par l’Intelligence Artificielle, Webb Fontaine a été cette année l’un des grands vainqueurs de l’évènement, en recevant deux des distinctions les plus recherchées : celles de la Société Technologique la plus Entreprenante de l’Année, et celle du CEO le plus Entreprenant de l’Année.

Ces deux distinctions ont été officiellement présentées à Ope Babalola, Directeur Général de Webb Fontaine Nigeria. Chacune contribuera à renforcer davantage le statut de Webb Fontaine en tant fournisseur incontournable de solutions technologiques pour les sociétés basées au Nigeria ou ailleurs sur le continent.

Le succès de cette année vient prolonger la récompense au titre de Fournisseur de Services pour l’Infrastructure de l’e-Gouvernance de l’Année, de Société de Développement de Logiciels de l’Année, et d’une Distinction Spéciale de Reconnaissance obtenue par M. Ope Babalola lors des Nita de l’année dernière.

"C’est un grand honneur de voir encore une fois nos réalisations, notre travail acharné, et l’avancement de nos activités ainsi reconnus officiellement par tous, au NiTA comme dans tous les secteurs de la Technologie, ainsi que de la Douane et des Echanges. C’est la deuxième année d’affilée que Webb Fontaine est distinguée lors de cette cérémonie, ce qui permet de mettre en valeur nos succès croissants dans la fourniture de solutions de classe mondiale à la Communauté, aux sociétés, et aux différents services." a déclaré Ope Babalola, Directeur Général de Webb fontaine Nigeria.

"Je suis très fier de recevoir le Prix du CEO pour la Technologie le plus Entreprenant de l’Année, mais aussi pour le Prix décerné à Webb Fontaine pour sa contribution d’ensemble à l’avancement de tout le secteur et sa contribution aux échanges commerciaux et à la Douane, aussi bien pour le Nigeria que pour l’Afrique de l’Ouest, et au-delà."

Maintenant dans sa sixième année, NiTA récompense tous les ans les entrepreneurs de technologies avancée, les professionnels de la technologie, les entreprises, les innovateurs, les académiciens, les inventeurs, et ceux qui déterminent les politiques de l’Etat au Nigeria ; ceci est destiné à promouvoir une large reconnaissance internationale des Prix de la Technologie au Nigeria.

Webb Fontaine (www.WebbFontaine.com) est une société d’Intelligence Artificielle qui redessine les échanges du futur. Forte de la confiance globale que lui accordent les Etats, Webb fontaine propose des solutions intégrales qui accélèrent et modernisent les échanges. Notre société a recours à des technologies uniques, y compris l’Intelligence Artificielle, qui permettront aux différents pays de se placer comme chefs de file du commerce international à venir.

Le transfert de connaissances est au cœur de Webb Fontaine et de ses équipes qui travaillent dans le monde entier, au service des administrations et des collectivités.

