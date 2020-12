Mauritanie : Le candidat à la présidence de la CAF chez Ghazouani

04 Décembre 2020

Nouakchott, Mauritanie, 4 décembre (Infosplusgabon) - Le président mauritanien, Mohamed Cheikh El Ghazouani, a reçu en audience, mardi après midi à Nouakchott, Ahmed Ould Yahya, président de la Fédération de Football de la République Islamique de Mauritanie (FFRIM), et candidat à la présidence de la Confédération Africaine de Football (CAF), en perspective d’élections prévues au mois de mars 2021.

« J’ai présenté mon dossier de candidature à la présidence de la Confédération Africaine de Football (CAF) au président de la République".

Le chef de l'Etat El Ghazouani a été informé de toutes les questions liées à cette candidature.

Il m’a prodigué des conseils et fourni des orientations, qui me permettront de gagner si Dieu le veut. Le président de la République a, par la suite, exprimé le soutien et l’engagement du gouvernement et du peuple» pour atteindre l’objectif visé, a déclaré Ahmed Ould Yahya, cité par l’Agence Mauritanienne d’Information (AMI), un organe du gouvernement.

FIN/INFOSPLUSGABON/ASQ/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon