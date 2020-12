Aide financière du HCR aux centres d’encadrement et d’orientation des réfugiés en Tunisie

04 Décembre 2020

Tunis, Tunisie, 4 décembre (Infosplusgabon) - Le Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) s’est engagé à fournir un financement de 100.000 dollars pour soutenir trois centres d’encadrement et d’orientation sociale des réfugiés en Tunisie.

Selon un communiqué publié par le ministère tunisien des Affaires sociales sur sa page officielle Facebook, ce financement est destiné à l’acquisition d’équipements et à la réalisation de travaux d’aménagement de ces centres dans le cadre de la lutte contre les répercussions de la pandémie de la Covid-19.

Deux mémorandums d’accords ont été signés à cet effet par le chef de cabinet du ministère des Affaires sociales, la représentante du HCR à Tunis et le président de l’Union tunisienne de solidarité sociale (UTSS), qui visent à permettre aux réfugiés et aux demandeurs d’asile de bénéficier davantage des services sociaux fournis par les structures du ministère dont les services d’accueil et d’hébergement et l’autonomisation des réfugiés aux besoins spécifiques.

FIN/INFOSPLUSGABON/ASQ/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon