Incinération de produits pharmaceutiques et de stupéfiants à Dio au Mali

04 Décembre 2020

Bamako, Mali, 4 décembre (Infosplusgabon) - La Commission de destruction des produits pharmaceutiques et des stupéfiants a procédé, mercredi, dans la Commune de Dio, dans le cercle de Kati, près de Bamako, à l’incinération d’un important lot de stupéfiants estimé à un peu plus de 1,92 milliard de F CFA et de produits pharmaceutiques d’une valeur de plus de 2,508 milliards de F CFA, rapporte l'Agence malienne de Presse (AMAP) sur son site.

Le lot est composé de 958 kg de chanvre indien, soit 479 briques et de 1.275 cartons de produits pharmaceutiques.

"Tout ce qui n’est pas du domaine médical n’est pas autorisé à entrer et ne doit pas entrer dans notre pays. Nous pensons que cet évènement est à saluer, tout comme les efforts des collaborateurs", a dit le directeur général de la Pharmacie et du médicament, Dr Yaya Coulibaly, appréciant les efforts des services des douanes qui se battent nuit et jour pour saisir des médicaments impropres à la consommation.

Pour le directeur du renseignement et des enquêtes douanières, Ahmadou Sanogo, la loi prévoit l’incinération des produits prohibés. "Cette activité offre l’occasion de faire passer un message à ceux qui ont décidé de violer la réglementation pour des intérêts personnels", a indiqué M. Sanogo. Selon lui, ces contrebandiers trouveront en face d’eux des agents engagés à protéger la population, la santé animale et l’environnement.

Rappelons que ces produits ont été saisis au cours des missions de patrouille sur le terrain, aux postes de contrôle et, surtout, grâce aux renseignements, par la direction du renseignement et des enquêtes douanières et la nouvelle direction régionale des douanes de Koutiala.

Le mois dernier, l'Office national de lutte contre les stupéfiants avait procédé au même endroit à l'incinération des tonnes de produits pharmaceutiques et de drogues, d'une valeur de plus de 2 milliards de F CFA.

