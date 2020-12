L'ambassadeur des Etats-Unis promet des sanctions contre les auteurs de violations des droits de l'homme en Libye

03 Décembre 2020

Tripoli, Libye, 3 décembre (Infosplusgabon) - L'ambassadeur américain en Libye, Richard Norland, a affirmé que les États-Unis prendront "des mesures concrètes en réponse aux violations flagrantes des droits de l'homme et de la corruption, et contre ceux qui sapent la paix, la sécurité et la stabilité en Libye", commentant sur l'imposition de sanctions par son pays contre la milice pro-Haftar "Kaniyat".

Le Département du Trésor américain a imposé mercredi des sanctions à Mohamed al-Kani et à la milice Kaniyat qu'il dirige pour leur implication dans "des massacres de centaines de civils".

On rappelle que depuis leur départ de leur fief de Tarhouna au sud de Tripoli, plus d'une dizaine de charniers ont été découverts contenant des dizaines de corps et restes humains.

"Les milices Kaniyat ne sont pas des amies de la paix en Libye", a-t-il indiqué dans un communiqué publié vendredi par l'ambassade américaine en Libye, ajoutant que "son pays soutenait le Forum de dialogue politique libyen et le processus politique en cours, et que ce soutien ne se limitait pas à ceux qui le soutiennent et assistent à ce processus, mais il inclut également l'application de certaines mesures punitives contre ceux qui tentent de faire obstacle à ce processus".

Il a souligné que "ces mesures s'inscrivaient dans le contexte des progrès réels qui avaient lieu en Libye, en particulier du cessez-le-feu et le dialogue politique en cours, ainsi que la fixation d'une date pour les élections", soulignant "le soutien des États-Unis à faire assumer la pleine responsabilité des mauvais acteurs tels que les milices qui ont causé des souffrances inutiles au peuple libyen en profitant de l'impunité".

