Coronavirus: la Tunisie se propose d’acquérir un premier lot de 6 millions de vaccins

03 Décembre 2020

Tunis, Tunisie, 3 décembre (Infosplusgabon) - Le ministre tunisien de la Santé, Faouzi Mehdi, a annoncé mercredi que son département a entrepris des contacts avec les fournisseurs ayant annoncé des résultats positifs des vaccins, pour réserver dans un premier temps, environ 6 millions de doses de ces vaccins contre le coronavirus.

Cette mesure vise à contenir la propagation du nouveau virus en Tunisie dont la moyenne est estimée à 100 cas pour 100.000 habitants, soit près de 100.000 cas et plus de 3.300 décès enregistrés en Tunisie depuis le début de l’épidémie, a-t-il précisé lors d’une conférence de presse.

Le dernier bilan publié par le ministère de la santé fait état de 1.303 nouvelles contaminations dépistées en date du 30 novembre, portant le nombre total à 98.072 cas confirmés dont 72.473 guérisons.

Le ministère de la santé a recensé à la même date, 51 décès supplémentaires alourdissant le bilan à 3311 morts.

Selon la même source, 1.495 malades atteints de la COVID-19 sont actuellement hospitalisés dont 287 en soins intensifs et ­112 placés sous respirateurs artificiels et ce, dans les secteurs public et privé.

Par ailleurs, le ministre a annoncé la reprise de la grande prière du vendredi à partir du 4 décembre dans une proportion de 30% de la capacité d'accueil des mosquées, sous réserve de respect du protocole sanitaire (port des masques de protection, distanciation physique et utilisation des tapis individuels).

Il a également annoncé une reprise progressive des activités sportives et culturelles conformément à des décrets qui seront publiés dans les jours à venir.

De son côté, le ministère de l’éducation a annoncé que depuis la rentrée scolaire, le 15 septembre dernier, 3.400 cas confirmés d’infection au coronavirus ont été recensés parmi les élèves (1.437), les enseignants (1.566) et personnels éducatifs (397), dont 2.386 se sont rétablis, soit un taux de guérison à 70,2%.

