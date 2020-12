Remise de cartes d'adhérents à l'UGTT de travailleurs subsahariens en Tunisie

03 Décembre 2020

Tunis, Tunisie, 3 décembre (Infosplusgabon) - Le secrétaire général de l'Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi a remis mercredi des cartes de membres de la centrale à des migrants originaires des pays au sud du Sahara qui travaillent en Tunisie, ouvrant ainsi l'adhésion à l'UGTT aux travailleurs subsahariens et à d'autres nationalités.

Dans un communiqué publié lors de la cérémonie de remise des cartes d'adhésion, l'UGTT a affirmé que la remise de ces cartes aux ressortissants de pays subsahariens est un pas historique qui prouve le rôle d'avant-garde de la centrale dans la défense des libertés et des droits de l'homme et pour lutter contre le racisme et garantir la justice entre différentes nationalités.

La représentante en Tunisie de l'organisation internationale du travail, citée par le communiqué, a qualifié la démarche de l'UGTT de "courageuse qui est appliquée pour la première fois en Afrique et dans le monde arabe".

Prenant la parole à cette occasion, M. Taboubi a affirmé la détermination de la centrale syndicale à offrir un cadre syndical et juridique de protection contre l'exploitation, le racisme et la violation des droits sociaux et économiques, aux travailleurs subsahariens et à tous les travailleurs étrangers en Tunisie.

Les représentants des travailleurs subsahariens en Tunisie ont salué cette décision de l'UGTT qui leur apporte protection dans leurs activités.

