Tanzanie : Le FMI prévoit une conversation en direct sur la pandémie dans les pays en développement

03 Décembre 2020

Dar es Salaam, Tanzanie, 3 décembre (Infosplusgabon) - Depuis six mois, les perspectives économiques se sont nettement détériorées dans certains pays émergents et à faible revenu où les infections à coronavirus augmentent rapidement, a mis en garde le Fonds monétaire international (FMI) mercredi.

En conséquence, ces économies, à l'exception de la Chine, devraient subir une perte de production plus importante en 2020-21 par rapport à la trajectoire prévue avant la pandémie, en comparaison avec les économies avancées", a ajouté le FMI, en annonçant une conférence d'une journée sur la "pandémie de COVID-19 dans les pays en développement".

Constatant que des reprises inégales détériorent considérablement les perspectives de convergence mondiale des niveaux de revenus, le FMI a invité le monde entier à participer à la conversation en direct entre les principaux décideurs politiques, les universitaires de renom et la société civile sur la voie à suivre pour les pays en développement. Elle sera diffusée en direct mercredi prochain à partir de 9 heures (heure de l'Est)

"Cette conférence est prévue pour ouvrir des voies de communication entre le FMI et les parties prenantes des économies en développement afin de mieux comprendre l'impact de la crise, ainsi qu'entre les pays à faible revenu et les marchés émergents à revenu moyen, étant donné que ces groupes de pays sont confrontés à des défis de plus en plus similaires", a déclaré le FMI.

Les participants devraient discuter, entre autres, de la manière dont les décideurs politiques réagissent à cette crise comme nulle autre ? Quelles devraient être les priorités pour sauver des vies et des moyens de subsistance ? Quels sont les outils politiques restants qui peuvent maintenir la stabilité de leurs économies jusqu'à ce qu'un vaccin soit largement disponible ?

FIN/ INFOSPLUSGABON/ADS/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon