Reprise d'une réunion virtuelle du Forum du dialogue libyen sur les mécanismes de sélection des dirigeants de l'autorité exécutive

03 Décembre 2020

Tripoli, Libye, 3 décembre (Infosplusgabon) - Le Forum de dialogue politique libyen (LPDF en anglais) parrainé par la Mission d'Appui des Nations unies en Libye (MANUL), a repris ses réunions mercredi par le biais de la vidéoconférence pour discuter des propositions sur les mécanismes de candidature pour le choix de la nouvelle autorité exécutive incarnée par le président du Conseil présidentiel et le Premier ministre du gouvernement d'union nationale.

Cette question a constitué un point d'achoppement dans les discussions entre les 75 représentants libyens au LPDF tenu du 9 au 15 novembre en Tunisie, une situation qui s'est poursuivie lors des réunions virtuelles débouchant sur une impasse.

A rappeler que la Représentante spécial par intérim du Secrétaire général de l'ONU, Stephanie Williams, avait déclaré à la fin du deuxième tour de sessions virtuelles que les membres du Forum de dialogue voteront d'abord par téléphone sur les mécanismes de candidature au Conseil présidentiel et au gouvernement, puis leur vote sera confirmé par écrit.

Les participants au Forum de dialogue ont présenté des propositions sur les mécanismes de nomination possibles et des alternatives de sélection à l'autorité exécutive unifiée pour gérer la phase préliminaire qui devrait conduire aux élections générales le 24 décembre 2021.

Mme Williams avait informé les participants que la Mission d'Appui des Nations unies en Libye (MANUL) apportera une solution pratique qui garantira la transparence et la confidentialité afin d'achever les discussions sur le mécanisme de nomination et de sélection de l'autorité exécutive unifiée.

Elle a également souligné que "la situation en Libye est toujours fragile et dangereuse", notant que "le pays souffre d'une détérioration du niveau de vie couplée à un manque de services, un déclin économique, une grave crise bancaire et des divisions au sein des institutions souveraines et financières".

La responsable onusienne a assuré aux participants que ces conditions affectent directement les citoyens libyens ordinaires, dont "un nombre record d'entre eux ont besoin d'une aide humanitaire".

Les discussions en Tunisie, puis le dialogue virtuel à distance, n'ont pas réussi à parvenir à un consensus sur un nouveau gouvernement chargé de superviser les élections de décembre 2021 et d'adopter une nouvelle constitution.

La reprise du Forum du dialogue politique libyen intervient au lendemain de la réunion de coordination entre les membres de la Chambre des représentants (Parlement) et le Haut Conseil de l'État (13 + 13) à Tanger au Maroc qui a souligné "l'adhésion à l'appropriation libyenne du processus politique et du travail selon les mécanismes stipulés dans l'Accord politique libyen et les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité".

Les réunis ont mis l'accent sur la nécessité d'intensifier les réunions directes et de les adopter comme moyen efficace et transparent de traiter les problèmes qui entravent l'unification des institutions étatiques, mettent fin à la division et à l'ingérence étrangère ainsi que promeut la construction de l'État civil auquel les Libyens aspirent et ont concédé de précieux sacrifices.

