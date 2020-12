Deux-tiers des enfants en âge d'aller à l'école dans le monde n'ont pas Internet chez eux, selon un nouveau rapport de l'ONU

03 Décembre 2020

New York, Etats-Unis, 3 décembre (Infosplusgabon) - Deux-tiers des enfants en âge d'être scolarisés dans le monde - soit 1,3 milliard d'enfants âgés de 3 à 17 ans - n'ont pas de connexion Internet chez eux.

Cette absence de connectivité les prive d'enseignement et les empêche d'être compétitifs dans l'économie moderne, révèle un nouveau rapport des Nations unies.

Selon le rapport conjoint publié par l'UNICEF et l'Union internationale des télécommunications (UIT) intitulé "How Many Children and Youth Have Internet Acces at Home? (Combien d'enfants et de jeunes ont accès à Internet chez eux?), les jeunes âgés de 15 à 24 ans souffrent également d'un manque d'accès, étant donné qu'ils sont 759 millions ou 63% à ne pas savoir Internet à la maison.

Le fait que tant d'enfants et de jeunes n'aient pas Internet chez eux est pus qu'une fracture numérique - c'est un gouffre numérique" affirme Henrietta Fore, directrice générale de l'UNICEF.

Cette absence de connectivité ne limite pas seulement la capacité des enfants et des jeunes à utiliser Internet. Elle les empêche d'être compétitifs dans l'économie moderne.

"Et quand les écoles sont fermées, situation qui touche actuellement des millions d'enfants en raison de la Covid-19, elle les prive d'enseignement. Parlons franchement, : le manque d'accès à Internet est en passe de priver d'avenir la prochaine génération" a ajouté Mme Fore.

D'après l'UNICEF, près d'un quart de milliard d'élèves dans le monde sont toujours affectés par les fermetures d'écoles dues à la Covid-19, ce qui rend des millions d'enfants tributaires de l'apprentissage virtuel.

Dans un tel contexte, l'enseignement peut être hors de portée pour ceux qui n'ont pas accès à Internet. Même avant la pandémie, une cohorte de jeunes en pleine expansion avait besoin d'acquérir des compétences fondamentales, transférables, numériques, professionnelles et entrepreneuriales pour être compétitifs dans l'économie du XXIe siècle.

"Raccorder les populations rurales à Internet constitue toujours un défi de taille", indique Houlin Zhao, secrétaire général de l'UIT.

"De vastes zones des régions rurales ne sont pas couvertes par un réseau large bande mobile, et les ménages ruraux sont moins nombreux à avoir accès à Internet. L'écart en ce qui concerne l'adoption de la large bande mobile et l'utilisation d'Internet est particulièrement important entre les pays développés et en développement" a-t-il dit.

La fracture numérique perpétue les inégalités qui divisent déjà les pays et les communautés, remarque également le rapport.

A l'échelle mondiale, 58% des enfants en âge d'être scolarisés vivant au sein des ménages les plus riches disposent d'une connexion Internet chez eux, contre seulement 16% des enfants des ménages les plus pauvres.

Il existe également des disparités géographiques à l'échelle nationale et régionale. A l'échelle mondiale, près de 60% des enfants en âge d'être scolarisés vivant en région urbaine n'ont pas Internet à la maison, contre près des trois quarts des enfants en âge d'aller à l'école vivant en milieu rural.

Les enfants d'Afrique Subsaharienne et d'Asie du Sud sont les plus touchés, car près de 9 enfants sur 10 n'ont pas accès à Internet dans ces régions, selon le rapport.

