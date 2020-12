La Libye a commandé 02 millions de doses du vaccin contre la Covid-19

03 Décembre 2020

Tripoli, Libye, 3 décembre (Infosplusgabon) - La Libye a passé un contrat avec le groupe Covax pour obtenir la fourniture de deux millions de doses du vaccin contre le coronavirus émergent (COVID-19), a annoncé le président de la Commission consultative pour lutter contre la pandémie du coronavirus, Khalifa al-Bakouch.

Dans une déclaration, dimanche soir, à la chaîne de télévision privée "Libya Al-Ahrar", M. al-Bakouch a précisé que "le groupe avec lequel la Libye a signé un contrat fonctionne sous la supervision de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Selon l'OMS, "172 pays et territoires ont maintenant entamé des discussions en vue de participer au Mécanisme COVAX (AMC Covax de Gavi), initiative mondiale consistant à collaborer avec les fabricants de vaccins pour garantir aux pays du monde entier un accès équitable à des vaccins sûrs et efficaces, une fois qu’ils seront homologués et approuvés.

Le COVAX couvre actuellement l’éventail de vaccins anti-COVID-19 le plus large et le plus diversifié au monde, dont neuf vaccins candidats".

Le président de la Commission consultative libyenne pour lutter contre la pandémie du coronavirus a annoncé que le vaccin sera fourni, dans un premier temps, aux groupes les plus vulnérables à la pandémie, tels que les équipes médicales, les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies chroniques.

La pandémie du coronavirus connaît une progression rapide en Libye, qui a enregistré, depuis l'apparition de la pandémie dans le pays, en mars dernier, 82.430 cas confirmés, dont 27.998 sont toujours actives, 53.266 guéries et 1.166 patients décédés.

