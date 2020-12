Le tourisme tunisien touché de plein fouet par la pandémie da la Covid-19

03 Décembre 2020

Tunis, Tunisie, 3 décembre (Infosplusgabon) - Le secteur du tourisme en Tunisie a été profondément impacté par la pandémie de la Covid-19, à l’instar de tous les pays, en accusant une baisse de 78% du nombre de touristes, de 80,5% du nombre des nuitées et 61,7% des recettes au cours des huit premiers mois de 2020, avait déclaré, mercredi, le ministre tunisien du tourisme et de l’artisanat.

Le ministre qui intervenait devant le parlement à l’occasion de l’examen, en plénière, du budget de son département, a fait remarquer que l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), prévoit que la reprise de l’activité touristique ne peut se produire que dans une année ou deux.

Il a précisé que la deuxième vague de la pandémie a eu un impact plus dur, soulignant que l’objectif du gouvernement tunisien est de préserver les emplois et l’investissement réalisés pendant 60 ans.

Il a rappelé les différentes décisions qui ont été approuvées, le 6 novembre 2020, par un conseil ministériel restreint, pour appuyer le secteur et préparer une éventuelle amélioration, au mois de juin 2021, avec la mise sur le marché d’un vaccin.

Pilier de l’économie tunisienne, le tourisme est un des principaux pourvoyeurs de devises fortes au budget de l’Etat. Il assure 400 mille emplois directs et indirects et contribue à raison de 14,2% au PIB du pays et représente une locomotive pour d’autres secteurs d’activité tels l’artisanat et l’industrie agro-alimentaire, a-t-il noté.

