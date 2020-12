Etats-Unis : 2020 pourrait être la troisième année la plus chaude jamais enregistrée selon l'OIT

03 Décembre 2020

Cette année est en passe de devenir l'une des trois plus chaudes jamais enregistrées, achevant une série de six années qui ont toutes été plus chaudes que toutes les années jamais mesurées auparavant, a déclaré l'Organisation météorologique mondiale (OMM), mercredi.

Selon une déclaration des Nations Unies, l'augmentation incessante des niveaux de dioxyde de carbone dans l'atmosphère - un phénomène qui s'est poursuivi malgré une accalmie des déplacements pendant la pandémie - alimentera la hausse des températures pendant les décennies à venir.

"La température mondiale moyenne en 2020 devrait être d'environ 1,2 °C supérieure au niveau préindustriel (1850-1900). Il y a au moins une chance sur cinq qu'elle dépasse temporairement 1,5 °C d'ici 2024", a déclaré le Secrétaire général de l'OMM, Petteri Taalas, dans un communiqué.

Selon cette déclaration, le seuil de 1,5 degré représente une étape que le monde tente de ne pas atteindre : l'accord de Paris sur le changement climatique de 2015, soutenu par presque tous les pays du monde, appelle à maintenir la température mondiale à 1,5 °C au-dessus des niveaux de l'ère préindustrielle.

Pour ralentir la hausse des températures, le monde a besoin d'une action radicale. Les pays doivent réduire la production de combustibles fossiles de 6% par an entre 2020 et 2030 si l'on veut éviter une hausse "catastrophique" de la température mondiale, selon le rapport sur l'écart de production soutenu par les Nations Unies et publié mercredi.

Dans un discours historique prononcé mercredi à New York, le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a déclaré que la lutte contre la crise climatique était la priorité absolue pour le XXIe siècle.

Selon cette déclaration, les records climatiques ont chuté comme des dominos au cours de la dernière décennie, si bien que le fait de n'avoir connu que la troisième année la plus chaude jamais enregistrée peut sembler suggérer un certain répit. Mais ce serait une fausse conclusion, car la chaleur de 2020 a augmenté en une année où le monde connaissait un phénomène climatique de type La Niña, ce qui signifie normalement des températures plus basses.

"Les années de chaleur record ont généralement coïncidé avec un fort épisode El Niño, comme ce fut le cas en 2016. Nous connaissons maintenant un La Niña, qui a un effet refroidissant sur les températures mondiales, mais qui n'a pas été suffisant pour freiner la chaleur de cette année. Malgré les conditions actuelles de La Niña, cette année a déjà montré une chaleur presque record comparable au précédent record de 2016", a déclaré le professeur Taalas.

"Nous avons vu de nouvelles températures extrêmes sur terre, sur mer et surtout dans l'Arctique. Les feux de forêt ont consumé de vastes zones en Australie, en Sibérie, sur la côte ouest des États-Unis et en Amérique du Sud, envoyant des panaches de fumée tout autour du globe", a-t-il ajouté.

"Nous avons vu un nombre record d'ouragans dans l'Atlantique, y compris des ouragans de catégorie 4 sans précédent en Amérique centrale en novembre. Les inondations dans certaines parties de l'Afrique et de l'Asie du Sud-Est ont entraîné des déplacements massifs de population et ont sapé la sécurité alimentaire de millions de personnes".

Le rapport sur les températures de 2020 est provisoire jusqu'à la publication d'un rapport final en mars 2021, a déclaré l'OMM.

