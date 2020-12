Etats-Unis : Il est temps de faire la paix avec la nature, selon le chef de l'ONU

03 Décembre 2020

New York, États-Unis, 2 décembre (Infosplusgabon) - Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a décrit la lutte contre la crise climatique comme la priorité absolue du XXIe siècle, dans un discours passionné et sans compromis prononcé, mercredi, à l'université Columbia de New York.

Ce discours historique marque le début d'un mois d'action pour le climat sous l'égide des Nations Unies, qui comprend la publication d'importants rapports sur le climat mondial et la production de combustibles fossiles, dont le point culminant sera un sommet sur le climat le 12 décembre, date du cinquième anniversaire de l'accord de Paris sur le climat de 2015.

M. Guterres a commencé par une litanie des nombreuses façons dont la nature réagit, avec "une force et une fureur croissantes", à la mauvaise gestion de l'environnement par l'humanité, qui a vu la biodiversité s'effondrer, les déserts s'étendre et les océans atteindre des températures record.

Une déclaration des Nations Unies a indiqué que le lien entre COVID-19 et le changement climatique provoqué par l'homme a également été mis en évidence par le chef des Nations Unies, qui a noté que l'empiètement continu des personnes et du bétail dans les habitats des animaux, risque de nous exposer à des maladies plus mortelles.

Et, alors que le ralentissement économique résultant de la pandémie a temporairement ralenti les émissions de gaz à effet de serre nocifs, les niveaux de dioxyde de carbone, d'oxyde nitreux et de méthane continuent d'augmenter, la quantité de CO2 dans l'atmosphère atteignant un niveau record.

Malgré cette tendance inquiétante, la production de combustibles fossiles - responsable d'une part importante des gaz à effet de serre - devrait continuer à augmenter.

La réponse mondiale appropriée, a déclaré le secrétaire général, est une transformation de l'économie mondiale, en passant au "commutateur vert" et en construisant un système durable basé sur les énergies renouvelables, les emplois verts et un avenir résilient.

L'un des moyens de réaliser cette vision est de parvenir à des émissions nettes nulles. Il existe des signes encourageants sur ce front, plusieurs pays développés, dont le Royaume-Uni, le Japon et la Chine, s'étant engagés à atteindre cet objectif au cours des prochaines décennies.

Dans sa déclaration, M. Guterres a appelé tous les pays, villes et entreprises à se fixer pour objectif 2050 la date à laquelle ils atteindront la neutralité carbone - pour au moins stopper l'augmentation des émissions nationales - et pour que tous les individus fassent leur part.

Le coût des énergies renouvelables continuant à baisser, cette transition est économiquement justifiée et entraînera la création nette de 18 millions d'emplois au cours des dix prochaines années.

Néanmoins, a souligné le chef de l'ONU, le G20, les plus grandes économies du monde, prévoient de dépenser 50% de plus dans les secteurs liés à la production et à la consommation de combustibles fossiles que dans les énergies à faible teneur en carbone.

Depuis des années, de nombreux experts et militants du climat demandent que le coût de la pollution par le carbone soit pris en compte dans le prix des combustibles fossiles, une mesure qui, selon M. Guterres, apporterait certitude et confiance aux secteurs privé et financier.

Les entreprises, a-t-il déclaré, doivent ajuster leurs modèles d'affaires, en s'assurant que les financements sont dirigés vers l'économie verte, et les fonds de pension, qui gèrent quelque 32 000 milliards de dollars d'actifs, doivent intervenir et investir dans des portefeuilles sans carbone.

Beaucoup plus d'argent, a poursuivi le secrétaire général, doit être investi dans l'adaptation au changement climatique, qui entrave le travail de l'ONU en matière de réduction des risques de catastrophe.

La communauté internationale, a-t-il déclaré, a "un impératif moral et un argument économique clair pour aider les pays en développement à s'adapter et à renforcer leur résilience aux impacts climatiques actuels et futurs".

La pandémie COVID-19 a mis à mal de nombreux plans, notamment le plan ambitieux de l'ONU visant à faire de 2020, la "super année" pour renforcer le monde naturel. Cette ambition a été reportée à 2021 et impliquera un certain nombre d'engagements internationaux majeurs liés au climat.

Parmi ceux-ci figurent l'élaboration d'un plan visant à mettre un terme à la crise de la biodiversité, une conférence sur les océans visant à protéger les environnements marins, une conférence mondiale sur le transport durable et le premier sommet sur les systèmes alimentaires, dont l'objectif est de transformer la production et la consommation alimentaires mondiales.

M. Guterres a terminé son discours sur une note d'espoir, dans la perspective d'un nouveau monde plus durable dans lequel les mentalités évoluent, pour prendre en compte l'importance de la réduction de l'empreinte carbone de chacun.

Loin de chercher à revenir à la "normale", à un monde d'inégalités, d'injustices et de "domination insouciante sur la Terre", la prochaine étape, a déclaré le Secrétaire général, devrait être vers un chemin plus sûr, plus durable et plus équitable, et pour l'humanité de repenser notre relation avec le monde naturel - et entre nous.

FIN/ INFOSPLUSGABON/MPL/GABON2020

