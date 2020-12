L'ancien président Valéry Giscard d'Estaing emporté par la Covid-19

03 Décembre 2020

LIBREVILLE, 3 décembre (Infosplusgabon) - A quelques jours de la traditionnelle fête de Noël, l’ancien président français Valéry Giscard d'Estaing, de 1974 à 1981, est décédé mercredi des suites de complications pulmonaires liées au coronavirus, à l’âge de 94 ans, a annoncé la radio Europe 1.

Hospitalisé à Tours depuis la mi-novembre, l'ancien président de la République Valéry Giscard d'Estaing est mort. L'ancien chef de l'État avait d’abord été hospitalisé le 14 septembre à l'hôpital Georges Pompidou, à Paris, pour "une légère infection aux poumons".

Mercredi soir, le 20e président de la République française, victime du coronavirus, était hospitalisé dans le service de cardiologie du CHU Trousseau de Tours depuis la mi-novembre.

Plus jeune président de la Vème République lorsqu'il est élu en 1974, Valéry Giscard d'Estaing, se voulait l'incarnation d'une modernité triomphante, issue du centre-droit libéral et démocrate-chrétien qui a bâti l'Europe d'après-guerre. Il n'a que 48 ans lorsqu'il est élu président en 1974, battant sur le fil François Mitterrand, et devient ainsi, dans une France qui enterre les Trente-Glorieuses et digère mai-68, le premier non-gaulliste à s'emparer de l'Élysée.

Son élection fait souffler un vent de liberté sur le pays, après les années De Gaulle et Pompidou. Aux réformes progressistes - abaissement de la majorité à 18 ans, dépénalisation de l'avortement -, le nouveau président ajoute un style inédit, s'affichant au ski ou sur un terrain de football.

Après des débuts prometteurs, VGE connaît une première crise avec la démission de son Premier ministre, Jacques Chirac, en 1976. Initiateur du "G7", le club des dirigeants des pays les plus riches, il donne une impulsion décisive à l'axe franco-allemand aux côtés du chancelier Helmut Schmidt.

Le ralentissement économique consécutif au choc pétrolier, les affaires - suicide suspect de son ministre Robert Boulin, diamants offerts par le président centrafricain Jean Bedel Bokassa - ainsi qu'une inflexion de sa politique, plus conservatrice et économiquement austère, pèsent sur sa popularité.

VGE aura au moins connu avant sa mort qui sera le prochain locataire de la Maison Blanche, aux Etats-Unis.

