L’écologiste ghanéen Ezekiel Chibeze remporte le Prix Goldman pour l'environnement 2020

30 Novembre 2020

LE CAP, Afrique du Sud, 30 novembre (Infosplusgabon) - Le champion ghanéen de l'environnement, Ezekiel Chibeze, a été désigné lauréat 2020 du Prix Goldman pour l'environnement, citant son engagement à promouvoir la bonne gouvernance dans le secteur de l'environnement au Ghana et son leadership dans le domaine du changement climatique en Afrique et dans le monde.

Le Prix Goldman pour l'environnement est la plus grande récompense au monde offerte aux militants et militantes écologistes.

Chibeze rejoint une illustre liste d'anciens lauréats du Prix Goldman pour l'environnement du continent africain, dont Wangari Maathai, militante kenyane très connue pour son engagement dans les questions sociale, environnementale et politique; Ken Saro-Wiwa, écrivain nigérian qui a lutté pour la justice environnementale et les droits humains ; et récemment les militantes sud-africaines Makoma Lekalakala et Liz McDaid.

A travers 350 Ghana Reducing our Carbon (G-ROC), la principale organisation environnementale de base affiliée à www.350.org, Chibeze s'est positionné comme champion de la justice climatique, luttant sans relâche pour mettre fin au projet de centrale à charbon d'Ekumfi et sensibilisant les gens à la possibilité d'un avenir zéro carbone et au potentiel des énergies renouvelables au Ghana. Le travail de Chibeze est une démonstration du pouvoir des mouvements de base dans le combat qui vise à mettre fin à l'ère des combustibles fossiles.

Déclarations des principaux porte-paroles

« A 350, nous sommes émerveillés par les réalisations de Chibeze. Son travail en faveur d'un Ghana durable, résilient et zéro-charbon est admirable et mérite absolument la reconnaissance mondiale qu'il vient de recevoir. La crise climatique nous oblige à nous interroger sur les principaux facteurs du changement climatique, particulièrement sur les effets néfastes de l'industrie des combustibles fossiles. Les personnes comme Chibeze, qui organisent et motivent les mouvements de base à trouver des solutions durables à la crise climatique, sont nos véritables leaders en matière de climat, et jouent un rôle essentiel dans cette lutte. Nous honorons leur dévouement et leur engagement en faveur de la protection de la planète. » - May Boeve, Directrice exécutive, www.350.org.

« La jeunesse africaine réclame une justice climatique qui permettrait de quitter les combustibles fossiles et d'aller vers des économies résilientes au changement climatique alimentées par des énergies renouvelables. C'est exactement ce pourquoi Chibeze et l'équipe G-ROC mènent leur combat. En tant que leader dans la lutte contre le changement climatique, Chibeze a braqué les projecteurs sur la crise climatique tout en aidant son pays, le Ghana à penser à un avenir socialement et environnementalement zéro-carbone. Chibeze a été une voix forte de la jeune et des groupes de base. La reconnaissance de son travail et celui d'autres alliés montre que les efforts collectifs déployés dans le cadre d'organisation et de campagnes communautaires peuvent donner aux gens ordinaires les moyens de revendiquer leurs droits, de surmonter les injustices sociales et d'obtenir des victoires qui inspireront des milliers de militants de base, de communautés de première ligne et de groupes locaux d'Afrique et d'ailleurs qui oeuvrent pour une véritable justice climatique .” - Landry Ninteretse, Leader Equipe Afrique, www.350.org.

Le Prix Goldman pour l'environnement :

Le Prix Goldman pour l'environnement (www.GoldmanPrize.org) honore les héros écologistes de base des six régions continentales du monde: l'Afrique, l'Asie, l'Europe, les Iles & nations insulaires, l'Amérique du nord, et l'Amérique du sud et du centre. Le prix récompense les personnes qui ont déployé des efforts soutenus et importants pour protéger et améliorer l'environnement naturel, souvent au prix de grands risques personnels. Le prix Goldman considère les leaders «de base» comme des personnes qui participent aux efforts locaux, où un changement positif est créé grâce à la participation de la communauté ou des citoyens. En reconnaissant ces leaders individuels, le Prix cherche à inspirer d'autres personnes ordinaires à mener des actions extraordinaires pour protéger le monde naturel.

Chibeze est un écologiste passionné qui travaille sur plusieurs plateformes pour promouvoir la bonne gouvernance dans le secteur environnemental au Ghana — notamment dans les domaines du changement climatique, la biodiversité, la sylviculture et les énergies renouvelables. Il est actuellement le coordonnateur exécutif du Strategic Youth Network for Development (SYND), une organisation axée sur la jeunesse qui promeut l'inclusion de la jeunesse dans la gouvernance des ressources naturelles et de l'environnement. Il est maitre formateur certififié des jeunes sur le changement climatique et champion national pour les ODD. Il est co-fondateur de 350 Ghana Reducing our Carbon (G-ROC), animateur de la plateforme Youth in Natural Resources and Environmental Governance (Youth-NREG), membre du comité technique national du cadre de gouvernance des ODD au Ghana, et membre du conseil d'administration de www.350.org. (Source: APO Group).

