Le nouveau coach de l’équipe nationale du Sénégal convoque 25 joueurs pour les qualifications de l’Afrobasket 2021

30 Novembre 2020

Dakar, Sénégal, 30 novembre (Infosplusgabon) - L’ancien pivot international sénégalais devenu entraineur national des « Lions » du basket a publié ce mercredi la première liste de sa nouvelle carrière de coach.

Il a communiqué, lors d’une conférence de presse à Dakar, une liste de 25 joueurs en vue du tournoi aller des éliminatoires de l’Afrobasket 2021 prévu du 25 au 29 novembre 2020 à Kigali au Rwanda. De nombreux cadres (l’arrière Louis Adams, l’ailier Mouhamed Faye, les ailiers forts Gorgui Sy Dieng et Maurice Ndour, et les pivots Youssouph Ndoye et Alces Badji) sont convoqués aux côtés de Tacko Fall Boston NBA et de quelques autres « nouveaux ».

On rappelle qu’à ce tournoi aller de Kigali, le Sénégal aura pour adversaires dans le groupe B des éliminatoires du prochain Afrobasket masculin l’Angola, le Mozambique et le Kenya.

Il s’agit de la deuxième phase des qualifications qui regroupe les 5 vainqueurs des pré-qualifications et qui s’ajoutent aux 15 équipes ayant pris part au dernier Afrobasket de 2017 en Tunisie : l'Angola, le Cameroun, la République centrafricaine, la Côte d'Ivoire, la RD Congo, l'Égypte, la Guinée, le Mali, le Maroc, le Mozambique, le Nigéria, le Rwanda, le Sénégal, la Tunisie et l'Ouganda.

Ces 20 équipes ont été réparties en cinq groupes de quatre qui disputeront deux tournois qui auront lieu lors de trois fenêtres internationales.

Le groupe B du Sénégal est l’un des deux qui débutent leur campagne dans cette première fenêtre du 23 novembre au 1er décembre, en attendant l’ultime fenêtre (du 15 au 23 février prochain) que disputeront tous les cinq groupes au sortir de laquelle les trois meilleures équipes de chaque groupe se qualifieront pour la phase finale de l’Afrobasket « Rwanda 2021».

