Début en Libye des festivités commémorant le Mouloud, anniversaire du Prophète Mohamed

30 Novembre 2020

Tripoli, Libye, 30 novembre (Infosplusgabon) - Les Libyens ont entamé mercredi soir les festivités commémorant le Mouloud, anniversaire du Prophète Mohamed (PSL), avec des défilés des troupes Zawiya et des écoles soufis parcourant les rues au rythme de chants et psalmodie religieuse en l'honneur du dernier Messager d'Allah de l'Islam.

Dés l'après-midi, les manifestations de commémoration du Mouloud ont débuté avec la sortie des troupes et écoles paradant à travers les rues des villes libyennes, arborant les habits traditionnels libyens avec la chéchia sur la tête et les babouches aux pieds ainsi que des gilets que bordent des coutures aux formes et couleurs différentes et variées, dorées, vertes ou noires en arabesques donnant à cet habit tout son éclat.

A Tripoli les troupes des Zawiya et écoles soufis sont sorties en procession dans les ruelles de la vieille Médina en direction du centre-ville de Tripoli, drainant derrière eux une foule bigarrée de curieux au rythme des chants à la gloire du Sceau des prophètes.

Ces défilés annoncent le début de la fête du Maouloud qui sera commémoré demain jeudi en Libye, à l'instar des autres pays musulmans dans le monde.

Le Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale a décrété, à cette occasion, demain jeudi journée fériée qui sera suivie par un week-end prolongé, vendredi et samedi.

La commémoration de la date de naissance du Prophète Mohamed (PSL), bien qu'étant éminemment religieuse, prend en Libye des aspects sociaux diversifiés.

Sur le plan religieux, les mosquées veillent toute la nuit autour de la lecture et de la psalmodie du Saint Coran et des chants religieux à la gloire du Prophète et de ses épopées.

Le jour de la fête, les troupes, les Zawiya et les écoles coraniques, notamment de la vieille Médina à Tripoli et dans les autres villes du pays, défilent à la cadence des tambours et des chants, faisant les louanges du Prophète dans une longue procession qui parcourt les rues de la ville pour se retrouver à la Place des martyrs, en plein centre-ville de Tripoli.

Au niveau sociale, les familles préparent des sucreries, notamment, l'Assida, une pâte à base de farine blanche dans une sauce au beurre, à l'huile d'olive ou au miel, selon les goûts, qu'on mange le matin du jour de la fête.

Les Libyens consacrent le plus clair de la journée à rendre visite aux parents et voisins et à se promener en ville avec les enfants qui sont choyés avec des lampes et autres cadeaux qu'on leur achète, ainsi que les pétards qui ont pris, ces dernières années, une grande proportion dans la célébration de cette fête, notamment chez les jeunes.

Ces pétards et feux d'artifice sont importés de Chine et inondent le marché libyen à des prix abordables.

En effet, l'intensification des pétards est un signe annonciateur de l'approche de la fête du Mouloud en Libye.

Car tout au long de la semaine précédent les festivités les sons des pétards et des feux d'artifice ne cessent de rythmer la vie des Libyens illuminant le ciel durant la nuit et faisant du boucan avec de fores explosions qui, à s'y méprendre ressemblent à des explosions d'obus ou de roquettes.

Souvent, cet excès d'usage de pétards provoque des accidents et le lendemain de la fête, les hôpitaux et services d'urgences sont débordés. Certains sont graves et peuvent altérer un œil, des doigts ou causer des brûlures graves.

Ainsi personnes ont subi des brûlures l'année dernière à Tripoli où elles ont été admises à l'hôpital des Brûlés et de Chirurgie esthétique de la rue Al-Zawiya.

Cette année le Mouloud a coïncidé avec la fin de la guerre de Tripoli où règne un climat et où les bruits des canons ont cessé de tonner cédant la place aux préparatifs de la reprise du Forum politique inclusif prévu le 9 novembre prochain en Tunisie sous les auspices de la Mission d'appui des Nations unies.

Une rencontre qui constitue un espoir de trouver une solution à la crise libyenne avec l'instauration d'une nouvelle transition qui sera couronnée par des élections générales après la signature vendredi dernier d'un accord de cessez-le-feu permanent.

