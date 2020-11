La Tunisie dénonce l’atteinte au “sacré” au nom de la liberté d’expression

30 Novembre 2020

Tunis, Tunisie, 29 novembre (Infosplusgabon) - La Tunisie a stigmatisé mercredi ce qu’elle considère comme une campagne menée par “certaines parties” au nom de la liberté d’expression, contre l’islam à travers les caricatures portant atteinte au prophète Mohamed.

Dans un communiqué publié par le ministère des affaires étrangères, la Tunisie exprime sa “profonde indignation face à la campagne menée par certaines parties au nom de la liberté d’expression et qui constitue une provocation aux sentiments et au sacré des musulmans et une atteinte au plus illustre des Messagers, le prophète Mohamed”, sans mentionner expressément les parties auxquelles il est fait allusion.

Tunis “rejette de telles pratiques qui sont de nature à alimenter la tendance à l'extrémisme et au terrorisme”, selon le communiqué qui appelle à “éloigner les valeurs sacrées des conflits politiques et idéologiques et à faire prévaloir les valeurs de tolérance et de dialogue entre les peuples”.

Le 16 octobre, un islamiste tchéchène a décapité un enseignant français dans la région parisienne pour avoir exhibé des caricatures du prophète Mohamed en classe lors d’un cours sur la liberté d’expression.

Lors d’un hommage national au professeur assassiné, le président Emmanuel Macron a promis de ne pas “renoncer aux caricatures", provoquant des manifestations de colère dans plusieurs pays musulmans dont certains ont décidé de boycotter les produits français.

Dans la foulée, les autorités françaises ont pris des mesures visant à “combattre l’islamisme radical”.

