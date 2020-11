Coupe de la CAF : le Jaraaf de Dakar prend une bonne option pour la qualification face à Kano Pillars (3 – 1)

29 Novembre 2020

Thiès, Sénégal, 29 novembre (Infosplusgabon) - Le Jaraaf de Dakar, représentant du Sénégal en Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), a pris une belle option pour la qualification au tour suivant, en battant samedi au stade Lat Dior de Thiès (70 km à l’est de Dakar), les Kano Pillars du Nigeria (3-1) lors de la manche aller du tour préliminaire.

Malgré l’ouverture du score par les visiteurs dès la 12ème mn par Adenigbo, les Dakarois ont eu assez de ressources pour revenir à la marque 6 mn après grâce à Assane Mbodj, avant que Bouly Jr Sambou ne leur donne l’avantage à la 40ème mn et que Makhtar Ndiaye ajoute une 3ème réalisation à la 82ème mn.

Le Jaraaf aurait même pu s’imposer beaucoup plus largement avec un peu plus d’application devant le but adverse. Mais ce score de 3 buts à 1 est un bon viatique en vue du match retour prévu samedi prochain à Kaduna, au Nigeria.

