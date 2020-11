Des députés libyens s'accordent à Tanger de tenir une plénière à Ghadamès dans le sud-ouest libyen

29 Novembre 2020

Tripoli, Libye, 29 novembre (Infosplusgabon) - Des membres de la Chambre des représentants en Libye (Parlement) réunis à Tanger, au Maroc, ont souligné dans une Déclaration finale que "le siège constitutionnel de la Chambre des représentants est la ville de Benghazi (Est) et l'accord de tenir une plénière dans la ville de Ghadamès (Sud-ouest) immédiatement après leur retour pour approuver tout ce qui mettrait fin à la division à la Chambre des représentants et lui permettra de s'acquitter de son agenda parfaitement".

Dans leur déclaration à l'issue de leurs réunions qui se sont déroulées du 23 au 28 novembre à Tanger, au Maroc, les députés ont souligné "la détermination d'aller de l'avant pour mettre fin à l'état de conflit et de division dans toutes les institutions et de préserver l'unité et l'entité de l'Etat libyen et sa souveraineté sur toutes ses terres".

Ils ont souligné la pleine disponibilité totale "de traiter positivement toutes les conclusions de tous les processus de dialogue conformément à la Déclaration constitutionnelle et à ses amendements et à l'Accord politique libyen, saluant les mesures positives réalisées par les pourparlers de la Commission militaire conjointe 5 + 5 ".

Le document a indiqué "l'engagement à organiser des élections présidentielles et parlementaires conformément à un cadre constitutionnel et à mettre fin à la période de transition dès que possible, à condition qu'elle ne dépasse pas un an à compter de la date de la réunion de la Chambre des représentants".

Ils ont mis l'accent "sur la nécessité de respecter la Déclaration constitutionnelle et la légitimité des organes qui en émanent et sur l'importance de respecter ce qui est indiqué aux paragraphes 25-28 de la formule exécutive de la résolution du Conseil de sécurité concernant le rôle de la Chambre des représentants et non la création d'un organe parallèle qui contribue à brouiller la scène".

La déclaration des députés libyen a souligné "le rejet du discours de haine et appelle tous les médias à soutenir le discours de réconciliation et de tolérance et à pousser la voie de la réconciliation nationale et du retour en toute sécurité des personnes déplacées et exilées de force et d'accorder la réparation".

Plus de 100 députés libyens se sont réunis pour la première fois depuis plusieurs années à Tanger, au Maroc, en vue d'unifier cette instance législative scindée en deux avec ceux siégeant à Tobrouk (Est) et d'autres à Tripoli.

