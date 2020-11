Tripoli, Alger et Tunis coordonnent leurs positions en vue de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OCI

27 Novembre 2020

Tripoli Libye, 27 novembre (Infosplusgabon) - Le ministre libyen, des Affaires étrangères, Mohamed Taher Siala s'est réuni, vendredi à Niamey, au Niger, avec ses homologues algérien et tunisien, Sabri Boukadoum et Othman Jerandi, a annoncé le ministère libyen des Affaires étrangères dans sa page Facebook.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des concertations et de la coordination des positions entre la Libye, l'Algérie et la Tunisie avant le début de la 47ème session du Conseil des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique (OCI).

Les travaux de cette session ont démarré, ce vendredi, dans la capitale nigérienne axée sur le thème "Unis contre le terrorisme et pour la paix et le développement", signale-t-on.

L'ordre du jour de la rencontre comprend plusieurs dossiers qui concernent le monde musulman dont la question palestinienne, la lutte contre l'extrémisme, la violence et le terrorisme, l'islamophobie, la situation des communautés et groupes de musulmans vivant dans les pays non membres de l'OCI, la mobilisation des moyens financiers pour la plainte juridique à la Cour internationale de justice pour défendre les Rohingya persécutés en Birmanie et le dialogue entre les civilisations, les cultures et les religions.

Les ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'OCI se pencheront, vendredi et samedi à Niamey, sur plusieurs autres questions politiques, économiques, sociaux, humanitaires et culturelles, ainsi que sur celle relatives aux technologies de l'information et le progrès enregistré par le Programme de travail de l'OCI 2025.

Les ministres des Affaires étrangères et chefs de délégations vont également tenir une séance pour examiner "les défis sécuritaires et humanitaires auxquels les pays du Sahel, membres de l'Organisation font face" à cause de la présence des groupes extrémistes dans cette région.

FIN/ INFOSPLUSGABON/PML/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon