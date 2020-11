L'île Maurice et les Seychelles participent au projet du PNUD sur la réhabilitation des récifs coralliens

27 Novembre 2020

Ebène, Maurice, 27 novembre (Infosplusgabon) - Un projet de six ans du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), qui doit être mis en œuvre à Maurice et aux Seychelles, a été lancé jeudi par vidéoconférence par le ministre seychellois de l'Agriculture, du Changement climatique et de l'Environnement, M. Flavien Joubert, à Ebène, Maurice, a rapporté le Service d'information du gouvernement (SIG) de Maurice.

Le projet est financé à hauteur de 9 millions de dollars US par le Conseil du Fonds d'adaptation créé en vertu du Protocole de Kyoto de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques.

Selon M. Joubert, le projet arrive au bon moment pour permettre aux deux pays de lutter contre les conséquences du changement climatique.

Chaque pays recevra 2,5 millions de dollars US pour la mise en place d'installations d'élevage de coraux, et pour la restauration active des récifs dégradés.

Il vise à réduire l'impact du changement climatique sur les communautés locales et les secteurs économiques dépendant des récifs coralliens à Maurice et aux Seychelles en mettant en œuvre la restauration des récifs coralliens avec des coraux tolérants à la chaleur comme adaptation au changement climatique.

Du côté mauricien, le directeur général du ministère de l'Economie bleue, des Ressources marines, de la Pêche et de la Navigation, Virendra Kumarsingh Daby, a déclaré que l'île Maurice tirera un grand profit de ce projet, car la couverture de coraux vivants qui subsiste autour de l'île n'est que de 20%.

Parmi ces avantages figurent la modernisation des infrastructures par la mise en place de fermes coralliennes marines et terrestres, la restauration des services écosystémiques par la réhabilitation du parc marin de Blue Bay à Maurice et de la zone marine protégée du Sud-Est à Rodrigues.

Des progrès socio-économiques sont attendus grâce à la participation active des communautés côtières tout au long du projet et au renforcement des capacités des parties prenantes par la formation à des techniques nouvelles et des échanges régionaux réguliers entre experts.

Pour sa part, la représentante résidente du PNUD pour l'île Maurice et les Seychelles, Mme Amanda K. Serumaga, a déclaré que le projet prévoit la mise en place d'un comité consultatif scientifique régional, "une plateforme pour la gestion et le partage des connaissances, la formation et la sensibilisation, en vue de renforcer les capacités régionales pour la restauration durable des récifs".

