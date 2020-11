L'OMS exhorte les pays africains à mieux se préparer à la campagne de vaccination contre le coronavirus

27 Novembre 2020

Brazzaville, Congo, 27 novembre (Infosplusgabon) - Alors que la course pour mettre au point un vaccin sûr et efficace contre la Covid-19 est de plus en plus encourageante, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) estime que "l'Afrique est loin d'être prête pour ce qui sera la plus grande campagne de vaccination jamais menée sur le continent".

L'ensemble des 47 pays de la Région africaine de l'OMS ont reçu l'Outil d'évaluation de l'état de préparation à l'introduction du vaccin contre la COVID-19 (VIRAT) de l'OMS.

Ce document destiné aux ministères de la Santé, fournit une feuille de route pour que les pays planifient l'introduction du vaccin contre la COVID-19.

Le dispositif couvre dix secteurs clés dont la planification et la coordination, ainsi que les ressources et le financement.

Il se penche également sur la question des régulations liées au vaccin, les services de livraison, la formation et la supervision ainsi que le suivi et l'évaluation.

L'autre volet touche à la logistique, la sécurité des vaccins et la surveillance, la communication et à l'engagement communautaire.

Selon l'OMS, seuls quarante pays ont mis à jour cet outil et fournit des données à l'OMS.

Une analyse montre qu'en s'appuyant sur les rapports réalisés pour les pays, la Région africaine affiche un score moyen de 33 pc de préparation pour le déploiement du vaccin contre le coronavirus. Ce qui est sous le niveau de référence de 80 pc.

"La plus grande campagne de vaccination dans l'histoire de l'Afrique est sur le point d'être lancée, et les gouvernements africains doivent urgemment intensifier leur préparation. La réussite d'une telle campagne dépendra de la planification et de la préparation. Et nous avons besoin d'un leadership actif et d'engagement aux plus hauts niveaux des gouvernements avec des plans de coordination nationale solides et complets, ainsi que des systèmes en place", a déclaré Dr. Matshidiso Moeti, directrice régionale d'OMS-Afrique.

L'OMS, conjointement avec Gavi l'Alliance du vaccin, la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies et d'autres partenaires, travaille à garantir l'accès équitable aux vaccins en Afrique, à travers le mécanisme COVAX, qui est le pilier du dispositif de l'OMS pour accélérer l'accès aux outils de lutte contre la COVID-19 (accélérateur AT).

Quand les vaccins seront homologués et approuvés, COVAX travaillera à garantir que suffisamment de doses fournissent dans un premier temps une protection à 20 pc de la population africaine.

Toutefois, une analyse de l'OMS des données de l'état de préparation du continent montre que la moitié des pays ont identifié les populations prioritaires pour la vaccination et ont des plans adéquats pour les ressources et le financement, alors que 17 pc ont des outils de collecte et de suivi de données en place.

Ils sont tout juste 12 pc à avoir des plans pour communiquer avec les communautés afin de bâtir la confiance et susciter une demande de vaccination.

"Développer un vaccin sûr et efficace n'est que la première étape d'un déploiement réussi", a fait valoir la Dr Moeti.

"Si les communautés ne sont pas associées et convaincues que le vaccin protègera leur santé, nous ferons peu de progrès. Il est essentiel que les pays s'adressent aux communautés et soient attentifs à leurs préoccupations et leur donnent voix au chapitre dans ce processus", a-t-elle indiqué.

L'OMS évalue le coût du déploiement du vaccin contre la COVID-19 sur le continent africain à l'intention des populations prioritaires à environ 5,7 milliards de dollars.

Cela n'inclut pas des coûts supplémentaires de 15 pc à 20 pc pour le matériel d'injection et la livraison des vaccins.

Ce dispositif nécessite des personnels de santé formés, une chaîne d'approvisionnement et la mobilisation des communautés.

Ce montant est basé sur les estimations du mécanisme COVAX d'un prix moyen du vaccin de 10,55 dollars américains par dose et que deux doses sont nécessaires.

L'OMS et ses partenaires ont récemment publié un document d'information sur la planification et le déploiement de la vaccination contre la Covid-19 à l'intention des gouvernements nationaux.

L'objectif est de les aider à concevoir des stratégies de déploiement, de mise en œuvre et de suivi de la vaccination contre la COVID-19 et d'une meilleure intégration de leurs stratégies et leurs financements pour en stimuler l'efficacité.

