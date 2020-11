La Gambie reçoit une aide alimentaire d’une valeur de 482.998,45 Dollars US du Japon

26 Novembre 2020

Banjul, Gambie, 26 novembre (Infosplusgabon) - Le gouvernement du Japon a octroyé au gouvernement et au peuple gambien une aide alimentaire d'une valeur de 125 millions de dalasis gambiens, soit environ 482. 998,45 dollars US, a indiqué le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué transmis dimanche.

Selon le communiqué, le ministre gambien des Affaires étrangères, le Dr Mamadou Tangara, et l'ambassadeur du Japon en Gambie, ARAI Tatsuo, ont signé des notes d'échange pour la livraison de l'aide alimentaire japonaise à la Gambie pour 2020.

S'exprimant lors de la cérémonie qui s'est tenue à l'ambassade du Japon à Dakar, au Sénégal, le Dr Tangara a félicité le gouvernement du Japon et a qualifié cette assistance de marque d'attention et de gentillesse.

Il a déclaré que l'aide alimentaire est cruciale et qu’elle représente un pas important pour la reprise dans son pays après la COVID-19 et pour répondre aux priorités clés du plan de développement national (PND).

Il a en outre assuré au gouvernement japonais que les recettes générées par l'aide alimentaire seront affectées à des interventions dans de grands projets qui répondent directement aux défis tels que la santé, l'éducation et d'autres services sociaux au centre du PND défini par le gouvernement.

"Je suis heureux de rappeler la participation de votre pays à la réalisation de projets et de programmes dans les secteurs les plus importants de notre développement, notamment dans les domaines de l'éducation et de la formation professionnelle, de l'agriculture, de la pêche, de la santé et de la gestion de l'eau, comme en témoigne la récente signature ici même du projet d'approvisionnement en eau en milieu rural, phase IV, d'une valeur d'environ 770 millions de dalasi gambiens", a-t-il déclaré.

Il a également souligné que la Gambie reconnait avec satisfaction les énormes contributions du gouvernement japonais au renforcement des liens de solidarité, d'amitié et de coopération entre les deux pays.

L'ambassadeur Tatsuo a noté que le gouvernement et le peuple japonais sont heureux d’accomplir ce geste en faveur de la Gambie. Il a également affirmé que le projet consiste à acheter du riz pour aider à couvrir la demande alimentaire locale.

L'ambassadeur a indiqué qu’une alimentation suffisante et de qualité pour tous est importante pour la santé et le développement social et économique, en particulier dans le cadre de la COVID 19.

Selon l’ambassadeur, la santé est l'un des piliers du PND que son gouvernement soutient, en plus de "l'initiative pour la santé et le bien-être en Afrique" et de l'initiative pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique (IFNA).

La sécurité alimentaire est essentielle à l'amélioration de la santé publique et de la sécurité humaine, a noté l'ambassadeur Tatsuo.

M. Tangara et l'ambassadeur Tatsuo ont également eu des entretiens visant à renforcer davantage les relations bilatérales entre les deux pays.

