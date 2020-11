Le Kenya risque une seconde invasion de criquets pèlerins, met en garde la FAO

24 Novembre 2020

Nairobi, Kenya, 24 novembre (Infosplusgabon) - L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a averti dimanche que le Kenya était confronté à une seconde vague imminente d'invasion de criquets pèlerins, selon une source officielle.

L'agence des Nations unies a indiqué que des opérations de lutte étaient en cours contre les petites bandes de criquets qui se formaient à partir d'élevages locaux dans le comté de Samburu, au nord du Kenya.

Dans un communiqué publié dimanche, la FAO a déclaré que certains des essaims arrivés au Kenya pourraient avoir déjà pondu des œufs dans le sud de la Somalie avant leur arrivée.

"Cependant, il reste un risque de nouvelles pontes dans les zones sablonneuses du nord-est du Kenya où les pluies récentes sont tombées.

"La reproduction se poursuit dans le centre de la Somalie et l'est de l'Ethiopie où des bandes larvaires sont présentes", a déclaré l'agence, ajoutant qu'une nouvelle génération d'essaims immatures commencera à se former d'ici la fin du mois.

La formation d'essaims se poursuivra tout au long du mois de décembre en raison des éclosions et de la formation de bandes qui ont eu lieu la semaine dernière", indique la déclaration.

De plus, l'organisation a ajouté que l'éclosion et la formation de bandes larvaires pourraient avoir lieu début décembre, et a appelé le gouvernement à prendre des mesures pour lutter contre les criquets.

Les insectes sont nuisibles aux cultures et peuvent interférer avec la sécurité alimentaire.

Le ministre de l'Agriculture Peter Munya a déclaré samedi que le gouvernement avait mis en place des plans pour contrôler les criquets une fois que les essaims auraient attaqué le pays.

Le Kenya et un certain nombre de pays de la corne de l'Afrique, dont l'Éthiopie, la Somalie et l'Ouganda, ont subi début mars la pire attaque de criquets pèlerins en sept ans.

L'invasion a touché 28 comtés.

