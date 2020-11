Construction prochaine d’une centrale photovoltaïque au Sud-Est du Bénin

24 Novembre 2020

Cotonou, Bénin, 24 novembre (Infosplusgabon) - La France et l’Union européenne soutiennent le Bénin pour la construction d’une centrale photovoltaïque de 25 mégawatts à Illoulofin dans la commune de Pobè au Sud-Est du Bénin, a-t-on appris dimanche auprès de la représentation béninoise de l’Union Européenne.

D’un montant total de près de 40 milliards FCFA (60,5 millions d’euros), le projet est cofinancé à hauteur de 32,8 milliards FCFA par l’Agence française de développement (AFD) et de 6,6 milliards FCFA par l’Union européenne.

Outre la construction d’une centrale photovoltaïque de 25 mégawatts dans la commune de Pobè, la première centrale solaire d’envergure au Bénin et l’une des plus importantes d’Afrique de l’Ouest, l’appui prend en compte la modernisation du système informatique de la Société béninoise d’Energie électrique (SBEE).

Le projet vise à assurer un approvisionnement énergétique régulier, sécurisé et moins coûteux, notamment en diversifiant les sources de production d’électricité.

De façon spécifique, il contribuera entre autres à renforcer l’autonomie énergétique du Bénin, baisser le coût de l’électricité pour les ménages, réduire les émissions de gaz à effet de serre (à hauteur de 23 000 tonnes de CO2 par an sur une durée de 25 ans) et à améliorer la pérennité financière de la SBEE.

Au Bénin, rappelle-t-on, l’AFD a fait de l’énergie un de ses principaux secteurs d’intervention en y consacrant près de 115 milliards FCFA, à travers quatre projets qui doivent permettre l’accès à l’électricité de plus de 850.000 personnes et une amélioration du service de l’énergie pour des centaines de milliers d’autres.

Quant à la coopération de l'Union Européenne dans le secteur de l’énergie au Bénin, elle intervient notamment à deux niveaux: l'appui institutionnel et le renforcement des capacités des acteurs du secteur de l’énergie et la promotion des investissements dans les secteurs porteurs de l'accès à l'électricité, des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique pour une enveloppe globale de plus 68,2 milliards FCFA sous forme de don.

