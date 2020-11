Tournoi UFOA A des moins de 20 ans : la Guinée surprend la Mauritanie, le Sénégal pour une place en demi-finales

22 Novembre 2020

Thiès, Sénégal, 22 novembre (Infosplusgabon) - La Guinée a pris le dessus sur la Mauritanie, ce samedi à Thiès (70 km à l’est de Dakar), lors de la seule rencontre de la première journée du Groupe B du tournoi des moins de 20 ans de la zone A de l’Union des fédérations ouest-africaines de football (UFOA A).

Le "Syli national" junior prend donc la 2ème place de la poule derrière la Guinée Bissau déclarée vainqueur, quelques heures plus tôt, du Mali (2 – 0) du fait que 15 cas de Covid 19 ont été détectés dans les rangs des "Aiglons".

Le groupe A dispute sa deuxième journée ce dimanche, toujours au stade Lat Dior de Thiès, entre le Sénégal, pays hôte de la compétition tenu en échec en ouverture (1 – 1) par la Sierra Leone, vendredi et la Gambie qui fera son entrée dans le tournoi. Les "Lionceaux" ont leur destin en main puisqu'une victoire leur assurerait une présence en demi-finale ; et pour tout autre résultat, il leur faudra attendra la dernière journée du groupe, mardi entre la Sierra Leone et la Gambie pour être fixés sur leur avenir.

Rappelons que ce tournoi UFOA A des moins de 20 ans est qualificatif à la Coupe d'Afrique des nations (CAN) junior prévue l’année prochaine en Mauritanie.

Seul le vainqueur final représentera la zone, en plus de la Mauritanie, pays hôte et donc qualifiée d’office et à qui ce tournoi de Thiès sert de préparation.

