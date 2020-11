Mauritanie : Le plus important forum de droits souffle ses 20 bougies

20 Novembre 2020

Nouakchott, Mauritanie, 20 novembre (Infosplusgabon) - Le Forum National des Organisations de Droits Humains (FONADH), un collectif d’une vingtaine d’ONG mauritaniennes, créé le 20 novembre 2000, souffle ses 20 bougies.

Occasion saisie pour rappeler l’objectif initial consistant « à coordonner les actions en établissant une véritable synergie, afin de défendre et promouvoir les droits humains pour plus de paix et de justice ».

Ainsi, la naissance de ce forum «est le fruit d’une histoire partagée, parcourue par les membres fondateurs dans un contexte politique et social difficile pour la Société Civile mauritanienne.

Celui-ci était caractérisé par des années de braises jalonnées de graves violations de droits humains, déportations massives de dizaines de milliers de citoyens négro-africains au Sénégal et au Mali, dans des conditions inhumaines, après avoir été dépossédés de leurs biens et papiers d’état civil, un génocide au sein des forces armées et de sécurité, la persistance de l’esclavage….

Ainsi, pendant une longue période, le FONADH s’est focalisé sur les dénonciations des nombreuses violations des droits de l’homme, pour faire connaître à l’opinion régionale et internationale la situation grave dans le pays.

Pendant son parcours, le FONADH a également développé « des actions de soutiens aux victimes de violations des droits humains, pour les accompagner dans le recouvrement de ceux-ci, organisé des actions de formation et sensibilisation, et développement le partenariat avec plusieurs acteurs internationaux, dans le cadre de projets relatifs au foncier, la lutte contre l’esclavage, passif humanitaire, droits des femmes, accès à la justice….. ».

