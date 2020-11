Safaricom remporte le prix de la cyber-sécurité en Afrique de l'Est

20 Novembre 2020

Nairobi, Kenya, 20 novembre (Infosplusgabon) - Safaricom, le principal opérateur de télécommunications du Kenya, a remporté le prix Fortinet du fournisseur de services de sécurité gérés en Afrique de l'Est.

Fortinet est une société américaine de cyber-sécurité.

Safaricom, avec une base de 38,1 millions de clients au Kenya, est arrivée en tête de la catégorie en réalisant l'évaluation, le déploiement et l'exploitation de la technologie la plus rapide et la plus efficace parmi les petites, moyennes et grandes entreprises du marché.

Safaricom est également le premier contribuable au Kenya.

Fortinet a déclaré, dans un communiqué, que les entreprises peuvent protéger leurs systèmes informatiques en sécurisant leurs courriels, leurs sites web, en gérant les vulnérabilités grâce à un système de détection des intrusions.

Les entreprises peuvent également protéger leurs systèmes informatiques, leur réseau et la gestion des menaces, l'accès à la surveillance en temps réel, entre autres services.

"Nous sommes très honorés de remporter ce prix, car il reflète notre compréhension approfondie des besoins uniques des entreprises de différentes tailles en matière de sécurité, en particulier dans le contexte de la récente poussée vers la numérisation des opérations", a déclaré Peter Ndegwa, PDG de Safaricom.

