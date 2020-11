La Gambie obtient de bons résultats en matière de contrôle de la corruption et de maintien des droits démocratiques

20 Novembre 2020

Banjul, Gambie, 20 novembre (Infosplusgabon) - Le rapport financier 2020 de Millenium Challenge Corporation Agency a annoncé que la Gambie a obtenu un score élevé en matière de contrôle de la corruption et de maintien des droits démocratiques, affirmant que le pays entrera dans l'année budgétaire 2021 sur une note positive.

Une déclaration obtenue de l'équipe médiatique de la présidence, jeudi, a indiqué que l'administration du président Adama Barrow progresse dans sa politique de gouvernance, en statuant avec justice.

"Dans le rapport sur l'exercice 2021, la Banque mondiale, la Banque d'Angleterre et le WGI ont attribué à l'administration Barrow un score de 82% pour l'efficacité du gouvernement et de 92% pour le contrôle de la corruption et l'État de droit", selon la déclaration.

La déclaration indique que, malgré l'impact de la COVID-19, le gouvernement est sur la bonne voie en ce qui concerne la santé des enfants et le taux d'achèvement de l'enseignement primaire des filles, avec des scores respectifs de 67% et 68%.

"L'administration du Président Barrow a contrôlé l'inflation à 7,1, soit moins de la moitié du taux d'inflation maximum de 15,0. Dans un contexte de politique commerciale très positif, avec un score de 72% et un environnement réglementaire de qualité de 73%, elle démontre l'engagement du gouvernement à améliorer la vie des Gambiens, en créant un environnement permettant de réduire la pauvreté. Le programme politique a également créé un environnement positif pour l'engagement économique des femmes, avec un score de 81% sur le thème du genre dans l'économie", souligne la déclaration.

Réagissant au rapport, le président Barrow a félicité les fonctionnaires et les agents publics pour leur engagement à travailler dur malgré les défis auxquels ils sont confrontés et les a exhortés à veiller à ce que les processus et les procédures soient continuellement respectés.

Il a également remercié les décideurs politiques d'avoir fait preuve d'une forte volonté politique pour mettre en place un système qui accorde la priorité au service de l'intérêt général.

Le président a exhorté tous les citoyens et partenaires à continuer à soutenir son administration et à travailler ensemble pour améliorer d'autres domaines tels que les droits et l'accès à la terre, la création d'entreprises et l'accès au crédit, la politique fiscale, les dépenses en matière de santé et d'éducation primaire et la protection des ressources naturelles.

Il a invité tous les fonctionnaires à coopérer et à redoubler d'efforts pour mieux servir la Gambie en tant que peuple et nation unique.

Le Millenium Challenge Corporation-MCC a attribué à la Gambie un score élevé dans 12 domaines du développement socio-économique et politique, en utilisant les fiches d'évaluation d'institutions réputées telles que la Banque mondiale, le Brookings WGI, le FMI WEO, la Heritage Foundation, Freedom House, RSF/Access Now/CLD, les organismes des Nations Unies tels que l'OMS, l'UNESCO, l'UNICEF, le FIDA, le CIESIN/YCELP.

