Total annonce son intention d'élargir ses investissements en Libye

20 Novembre 2020

Tripoli, Libye, 20 novembre (Infosplusgabon) - Le président du Conseil de direction de la Compagnie nationale libyenne de pétrole (NOC), Mustapha Sanalla, a été informé par le responsable de l'exploration et la production au Moyen-Orient et en Afrique du Nord de la société pétrolière française Total, Stéphane Michel, "de la volonté de Total d'élargir sa base d'investissement en Libye".

Cette proposition a été exprimée lors d'une réunion mercredi par vidéoconférence depuis la capitale française, Paris, entre MM. Sanalla et Michel, a indiqué un communiqué publié jeudi par la NOC.

La même source a indiqué qu'ils ont discuté "des efforts de la Compagnie pour augmenter la capacité de production et sa moyenne de production au plus haut niveau", ajoutant que "les défis auxquels la Compagnie pétrolière libyenne est confrontée, en particulier les budgets nécessaires pour gérer les affaires du secteur et réaliser d'importants projets stratégiques qui soutiendront l'économie nationale et pour parachever les travaux de maintenance de tous ses sites".

Le responsable au sein de Total a exprimé "la volonté de l'entreprise d'apporter son soutien et d'étendre les ponts de coopération avec son partenaire stratégique, la Compagnie nationale libyenne de pétrole", selon le communiqué.

M. Sanalla a évoqué, de son côté, "le retour rapide aux moyennes de production précédents, qui ont atteint 1,250 million de barils par jour, qui sont à peu près les mêmes taux réalisés par la Compagnie et ses sociétés avant le blocus".

A noter que la Compagnie nationale libyenne de pétrole (NOC), sous les auspices des Nations unies, a lancé le processus d'unification de la Garde des installations pétrolières, avec la présentation un projet pilote pour sécuriser et protéger le champ pétrolifère d'Erwin, avant d'être étendue sur d'autres sites pétroliers.

