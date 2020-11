L'ONU débloque 100 millions de dollars pour se prémunir contre la famine

19 Novembre 2020

New York, États-Unis, 19 novembre (Infosplusgabon) - Les Nations Unies ont débloqué, mardi, un financement d'urgence de 100 millions de dollars américains afin d'écarter le risque de famine dans sept pays les plus menacés par une épidémie de faim, alimentée par les conflits, la récession économique, le changement climatique et la pandémie de la COVID-19.

Mark Lowcock, chef du Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, a déclaré que 80 millions de dollars américains seraient répartis entre l'Afghanistan, le Burkina Faso, la République démocratique du Congo, le Nigeria, le Soudan du Sud et le Yémen, qui recevra la plus grosse tranche de 30 millions de dollars américains.

Un montant supplémentaire de 20 millions de dollars a été mis de côté pour l'Ethiopie, où la sécheresse pourrait aggraver une situation déjà fragile.

"La perspective d'un retour à un monde où les famines sont monnaie courante serait déchirante et obscène dans un monde où il y a plus qu'assez de nourriture pour tout le monde", a déclaré M. Lowcock dans une déclaration.

"Les famines entraînent des morts agonisantes et humiliantes. Elles alimentent les conflits et les guerres. Elles provoquent des déplacements massifs de population. Leur impact sur un pays est dévastateur et durable. Personne ne devrait considérer un glissement vers la famine comme un effet secondaire inévitable de cette pandémie. Si elle se produit, c'est parce que le monde a laissé faire".

Le déblocage de fonds du Fonds central d'intervention d'urgence (CERF) des Nations Unies est le moyen le plus rapide et le plus efficace pour financer la prévention de la famine, avec un risque réel de famine dans certaines régions du Burkina Faso, du Nord-Est du Nigeria, du Soudan du Sud et du Yémen, selon la déclaration du BCAH. La dernière famine a été déclarée en 2017 dans certaines régions du Soudan du Sud.

Le directeur exécutif du Programme alimentaire mondial (PAM), David Beasley, a déclaré que le monde traversait une période de turbulences.

"C'est pourquoi, nous devons nous concentrer davantage et intensifier nos efforts pour éviter les icebergs - des icebergs tels que la famine, la déstabilisation et la migration", a écrit M. Beasley dans un tweet.

Dans un article d'opinion publié en ligne par le journal Times de Londres mardi, M. Lowcock et M. Beasley ont écrit que la plus grande réussite de l'humanité avait été de placer la famine aux oubliettes de l’histoire.

"Mais les conséquences de la pandémie et des blocages qui y sont associés - baisse des revenus, hausse des prix des denrées alimentaires - ont été à la hauteur de la situation. Si on laisse ce feu s'installer, des millions d'enfants vont mourir", ont-ils écrit.

"Lorsque le Comité Nobel a décerné le prix de la paix au PAM, ils ont dit vouloir tourner les yeux du monde vers les millions de personnes qui souffrent de la faim ou qui sont menacées par celle-ci.

"Nous ne pourrions pas être plus d'accord. Lorsque plus d'un quart de milliard de personnes vacillent au bord d'une falaise, ce n'est pas le moment de détourner le regard, et encore moins de s'en aller".

