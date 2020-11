Entretien entre Fayez al-Sarraj et le Coordonnateur humanitaire de l'ONU en Libye

19 Novembre 2020

Tripoli, Libye, 19 novembre (Infosplusgabon) - Le président du Conseil présidentiel du Gouvernement libyen d'union nationale, Fayez al-Sarraj, s'est entretenu mardi avec le Représentant spécial-adjoint du Secrétaire général de l'ONU et Coordonnateur-résident des affaires humanitaires en Libye, Yacoub el Hillo, sur le partenariat des organisations spécialisées onusiennes dans le soutien aux déplacés et aux groupes les plus touchés par la guerre de Tripoli.

La guerre de Tripoli déclenchée dans le sillage de l'attaque militaire lancée par les forces du maréchal Khalifa Haftar, le 4 avril 2019, a fait près de 300.000 déplacés et contribué à la précarité des conditions de vie des habitants des zones situées sur la ligne de front, au sud de la capitale libyenne, en plus du problème des mines posées dans la région.

La réunion, qui s'est tenue dans la capitale, Tripoli, "a traité du dossier de partenariat entre la Libye et les agences des Nations Unies spécialisées dans le domaine humanitaire, pour soutenir les déplacés et les groupes les plus touchés par l'agression contre Tripoli, en plus des immigrés clandestins", a précisé un communiqué publié par le Bureau des médias du Conseil présidentiel.

Selon le communiqué, le suivi de la mise en œuvre des actions dans le cadre du plan "Réponse humanitaire en Libye 2020" contribue, via la coordination avec les municipalités et les agences gouvernementales spécialisées, à couvrir un certain nombre de domaines vitaux tels que la santé, l'éducation, l'eau et l'assainissement dans un certain nombre de zones reculées.

