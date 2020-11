Les besoins financiers de la Commission électorale pour réussir les scrutins de décembre 2021 en Libye au menu d'une réunion

17 Novembre 2020

Tripoli, Libye, 17 novembre (Infosplusgabon) - Le vice-président du Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale, Ahmed Maitig, s'est enquis lors d'une réunion, mardi, avec le président de la Haute Commission nationale électorale libyenne (HNEC), Imed Al-Sayeh, de la marche du travail de la Commission et du budget dont elle aura besoin pour assurer la réussite des élections prévue le 24 décembre 2021.

Le Département de la Communication et de l'Information du Conseil des ministres a précisé, dans un communiqué, que la réunion entre MM. Maitig et Al-Sayeh, a mis "l'accent sur la fourniture des budgets requis à la Commission".

La même source a précisé que "le première allocation financière est liée à l'inclusion des besoins de la Commission du premier et deuxième chapitres liés à la gestion des travaux de la commission pour le budget 2021, et la seconde porte sur le budget nécessaire pour organiser les élections législatives en allouant le montant nécessaire au succès du processus électoral et à la coordination pour prendre des décisions concernant les deux allocations".

On rappelle que les participants au Forum du dialogue politique inter-libyen tenu du 9 au 15 novembre ont convenu sur une feuille de route comprenant l'organisation d'élections générales le 24 décembre 2021.

Le président du Conseil de la présidence, Fayez Al-Sarraj, a annoncé, lundi, l'allocation d'un financement à la Haute Commission électorale nationale libyenne et de mobiliser toutes les ressources disponibles pour lui permettre d'accomplir son travail de manière efficace et professionnelle, saluant les résultats réalisés par les participants au Forum de dialogue politique libyen tenu à Tunis, en termes d'acceptation de fixer une date pour la tenue des élections présidentielle et législatives le 24 décembre 2021.

Il a souligné "l'importance de respecter la date annoncée pour les élections", soulignant "son plein soutien à cette orientation qui renforce les revendications des citoyens et constitue la base de ses initiatives qu'il a successivement mises en avant pour sortir de la crise actuelle, dont la dernière date remonte à juin 2019, qui stipulait l'organisation d'un forum libyen représentant toutes les composantes et tous les spectres du peuple pour organiser des élections générales avant la fin de l'année sur une base constitutionnelle" sous la supervision des Nations Unies.

