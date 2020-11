Eliminatoires CAN 2021 : Le Soudan surprend le Ghana, match nul vierge entre le Rwanda et le Cap Vert et entre le Lesotho et le Bénin

17 Novembre 2020

Le Caire, Egypte, 17 novembre (Infosplusgabon) - Mohamed Abdel Rahman a marqué à la deuxième minute de la prolongation pour permettre au Soudan, pays hôte, de battre le Ghana 1-0 et retarder ainsi la qualification des Black Stars et raviver leurs propres espoirs de se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) qui aura lieu au Cameroun en 2022.

Le Ghana semblait se diriger vers la qualification à deux matches de la fin, le point le portant à 10 points et une avance inattaquable. Cependant, mardi, Rahman a marqué de la tête le but qui a permis au Soudan de prendre six points dans le groupe C et d'espérer une première qualification depuis 2012.

Le Ghana, qui avant la défaite du Soudan n'avait pas goûté à la défaite en trois matches, reste cependant en tête avec neuf points, ne devançant l'Afrique du Sud qu'à la différence de buts.

Sao Tomé-et-Principe étant déjà éliminé, la course aux deux places du groupe est désormais ouverte aux trois premiers.

Le Ghana cherchait à réaliser un doublé face aux Soudanais, qu'il avait battus 2-0 à l'aller à domicile, mais il n'a pas pu le faire, son meilleur attaquant et capitaine, Andre Ayew, étant absent pour cause de blessure.

Les occasions étaient rares, Caleb Ekuban se créant une demi-occasion à la 10ème minute sur un tir du droit qui passait à côté. Le Soudan a eu une chance après 27 minutes, mais le tir d'Abdel Rahman depuis l'intérieur de la surface a été repoussé, tandis que sa tentative de réduire le ballon au rebond n’a rien donné.

