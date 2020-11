L’ACBF organise dès mercredi une rencontre pour évaluer la mise en oeuvre de la ZLECA

17 Novembre 2020

Cotonou, Bénin, 17 novembre (Infosplusgabon)- La Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique (ACBF) basée à Hararé (Zimbabwé) accueille, dès mercredi, le 7ème Sommet des think tanks d’Afrique pour évaluer la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA), a-t-on appris, ce mardi, de l’institution panafricaine.

Le Sommet de deux jours porte sur le thème : «Mise en œuvre de l’Accord sur la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA) : évaluation de l'état de préparation des pays et implications pour le renforcement des capacités».

Il vise à fournir aux think tanks d’Afrique et aux autres parties prenantes clés l’opportunité de s'engager dans des échanges de haut niveau sur les moyens les plus efficaces de relever les défis de capacités des États membres, en vue d'améliorer la préparation des pays et d'accélérer la mise en œuvre de la ZLECA, notamment dans le contexte de la pandémie de la COVID-19.

Ce Sommet examinera « les implications de la pandémie de la COVID-19 par rapport aux efforts pour faire de la ZLECA une réalité, évaluer l'état de préparation des pays dans la mise en œuvre de la ZLECA, identifier et passer en revue les principaux défis de capacités auxquels sont confrontés les pays et autres institutions clés impliquées dans la mise en œuvre du programme de libre-échange continental », a déclaré le Professeur Emmanuel Nnadozie, secrétaire exécutif de la Fondation.

Le Sommet 2020 des think tanks devrait générer des partenariats et envisager des mécanismes de coordination qui amélioreront la programmation du renforcement des capacités et l’ensemble des efforts pour faire progresser la préparation des pays à mettre en œuvre la ZLECA et à en bénéficier.

Sont attendus à ce Sommet virtuel, entre autres, des experts et des représentants d'au moins 45 pays africains, des institutions partenaires telles que l'Afreximbank, la Banque africaine de développement et la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement.

La Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique (ACBF) est, rappelle-t-on, une agence spécialisée de l'Union africaine pour le développement des capacités avec pour principale responsabilité de définir la politique générale et l'orientation stratégique de la Fondation.

FIN/INFOSPLUSGABON/AGH/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon