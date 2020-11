Suisse: "Pas de temps pour la complaisance alors que les cas de Covid-19 connaissent une hausse" d'après le patron de l'OMS

17 Novembre 2020

Genève, Suisse, 17 novembre (Infosplusgabon) - Malgré des nouvelles encourageantes sur les vaccins COVID-19 et un optimisme prudent quant aux nouveaux outils potentiels contre la maladie, «ce n'est pas le moment de la complaisance», a averti lundi le chef de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) lors de son dernier point de presse à Genève, la capitale suisse.

Le chef de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré que l'agence des Nations unies était «extrêmement préoccupée» par la flambée de cas dans certains pays, en particulier en Europe et dans les Amériques, poussant ainsi les agents de santé et les systèmes de santé au point de rupture.

"En ce moment où certains gouvernements ont mis en place toutes les restrictions, il y a encore une fois un laps de temps limité pour renforcer les systèmes clés», a-t-il déclaré aux journalistes.

Un communiqué de l'ONU a déclaré que l'OMS et ses partenaires travaillaient avec les autorités nationales pour s'assurer que les agents de santé qui tombent malades recevront une couverture adéquate et que les systèmes de santé seront prêts lorsque des vaccins sûrs et efficaces seront déployés.

Le Dr Tedros a de nouveau souligné les actions qui ont aidé à empêcher la propagation du COVID-19, telles que la recherche des contacts et les enquêtes sur les clusters, notant que les pays qui ont investi dans ces domaines sont confrontés à beaucoup moins de perturbations.

"Les pays qui laissent le virus fonctionner sans contrôle jouent avec le feu", a-t-il déclaré.

Le chef de l'OMS a souligné la nécessité d'une action accrue pour soutenir les agents de santé, mais aussi pour garder les écoles ouvertes, protéger les personnes vulnérables et sauvegarder l'économie.

"De l'appel des étudiants, des volontaires et même des gardes nationaux pour soutenir la réponse sanitaire en temps de crise, à la mise en place de mesures strictes permettant de lever la pression sur le système de santé, il n'y a aucune excuse pour l'inaction. Mon message est très clair: agissez vite, agissez maintenant, agissez de manière décisive », a-t-il déclaré.

Bien que se félicitant des dernières nouvelles sur les vaccins COVID-19, l'OMS attend de plus amples données sur ces traitements potentiels.

La société de biotechnologie Moderna a annoncé lundi que son vaccin expérimental avait montré un taux d'efficacité de près de 95%, selon les résultats intermédiaires.

Cela fait suite à une annonce similaire récente des sociétés pharmaceutiques Pfizer et BioNTech.

Répondant à la question d’un journaliste, le scientifique en chef de l’OMS, le Dr Soumya Swaminathan, a qualifié le développement de «très encourageant», tout en exprimant sa prudence.

«Bien sûr, nous devons attendre de voir quelle sera l'efficacité finale et le profil de sécurité de ce vaccin lorsque toutes les données seront analysées après avoir atteint leur critère d'évaluation principal, et avoir un suivi suffisant d'au moins deux mois sur la moitié des participants à l'essai pour les effets secondaires. Et cela sera ensuite soumis aux agences de régulation », a-t-elle déclaré.

Le vaccin Moderna fait partie des neuf candidats de l'installation COVAX: une initiative mondiale pour un accès équitable aux vaccins menée par Gavi, l'Alliance du Vaccin; la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) et l'OMS.

Plus de 170 pays ont rejoint le Fonds, dont 92 pays à revenu faible ou intermédiaire.

Des discussions avec plusieurs fabricants de vaccins du monde entier sont en cours, a déclaré le Dr Swaminathan, qui a expliqué d'autres considérations pour l'approvisionnement en plus de l'efficacité et de la sécurité.

«Il existe un groupe indépendant de priorisation qui est en train d'être mis en place qui examinera les dossiers, qui examinera les données que les fabricants soumettent», a-t-elle déclaré lors du briefing.

«Ensuite, il y a aussi les considérations liées aux coûts. Il y a aussi la question liée à l'abordabilité, puis il y a des considérations pratiques telles que la nécessité d'une chambre froide, le nombre de doses de vaccin qui seront nécessaires, le nombre de doses qui pourraient être disponibles au début de 2021. »

Le Dr Swaminathan a exprimé l'espoir que les résultats d'autres essais de vaccins actuellement en cours seront publiés dans les semaines à venir.

Elle a souligné la nécessité pour le Centre COVAX de disposer de la plus large sélection possible de vaccins candidats car certains seront plus applicables dans certaines situations, ou parmi des sous-groupes tels que les personnes âgées, par exemple.

«Je pense que nous envisageons au moins la première moitié de l’année prochaine, comme une période de doses très, très limitées», a-t-elle déclaré.

«Les fournitures vont être limitées. Il y a des accords bilatéraux que de nombreuses entreprises ont conclus, donc beaucoup de doses ont déjà été réservées par certains pays.

Elle a souligné l'objectif global de garantir que les agents de santé et les autres personnes à haut risque de COVID-19 soient protégés où qu'ils se trouvent, soulignant la nécessité d'une solidarité mondiale.

FIN/INFOSPLUSGABON/AGH/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon