Etats-Unis: La faim croissante, "un scandale dans un monde d'abondance", selon le chef de l'organisation des Nations unies

17 Novembre 2020

New York, Etats-Unis, 17 novembre (Infosplusgabon) - "La faim est un scandale dans un monde d’abondance", a déclaré lundi le chef de l’ONU à l’organe directeur de l’agence alimentaire de l’Organisation, soulignant le rôle important de la sécurité alimentaire dans la consolidation de la paix.

"Un estomac vide est un trou béant au cœur d'une société. La croissance mentale d'un enfant retardé est un progrès pour elle et pour tous ", a déclaré le Secrétaire général António Guterres au Conseil d'administration du Programme alimentaire mondial (PAM).

Un communiqué de l'ONU a déclaré que le haut responsable de l'ONU a félicité le PAM pour avoir livré de la nourriture dans "les endroits les plus éloignés, dans les situations les plus dangereuses, dans les contextes les plus difficiles", avec un engagement, une générosité et une compétence énormes.

"Avec les besoins humains présents partout, et parfois avec des balles et des bombes hurlant dans les airs, vous avez apporté une aide vitale à des personnes vulnérables d'une manière qui est un exemple pour le monde entier", a-t-il déclaré.

"Vous donnez de l'espoir non seulement en aidant les gens à répondre à leurs besoins alimentaires et nutritionnels immédiats, mais aussi en leur permettant de changer leur vie."

Il a salué la décision du Comité Nobel d’attribuer le prix de la paix au PAM cette année, et a indiqué que «la nourriture est la paix» et s’est félicité que le travail «absolument exceptionnel» de l’agence soit reconnu.

"Vous êtes des messagers de la paix, des messagers si essentiels pour notre cessez-le-feu mondial", a déclaré M. Guterres.

Le chef de l'ONU renforce son soutien derrière son appel mondial à faire taire les armes, exhortant les combattants à s'unir contre le coronavirus en lieu et place.

Bien que le PAM, comme de nombreuses autres agences des Nations unies, doive travailler dans des contextes politiquement chargés, la pandémie du COVID-19 a eu un impact dévastateur sur l'état de la sécurité alimentaire mondiale, a souligné le chef de l'ONU.

"La faim augmente à nouveau… [et] la famine menace à nouveau plusieurs pays", a déclaré M. Guterres.

Il a cité les chiffres du PAM selon lesquels 690 millions de personnes n'ont pas assez à manger, alors que 130 millions de plus risquent d'être poussées au bord de la famine d'ici la fin de l'année, précisant que "c'est totalement inacceptable".

De plus, les impacts de l'insécurité alimentaire sont «profondément sexués», mettant à l'écart les femmes mêmes qui peuvent aider «à surmonter ce défi» à une plus grande souffrance.

Appelant à un plan de sauvetage massif pour les personnes et les pays les plus vulnérables, il a souligné la nécessité de veiller à ce que la reprise remédie aux inégalités et aux fragilités et à ce que les systèmes de santé et de protection sociale soient renforcés par des systèmes alimentaires plus robustes, "élément clé de l'avenir".

"Nous avons besoin de systèmes alimentaires qui fournissent des moyens de subsistance décents et sûrs», a-t-il indiqué, ajoutant qu'ils sont essentiels à une reprise durable et inclusive après les ravages de la pandémie de COVID-19.

Sur la question du changement climatique, le patron de l'ONU a affirmé que les systèmes alimentaires seraient "essentiels pour nous apporter le résultat zéro net et je crois que, en tant que programme alimentaire mondial, ce que vous pouvez faire est utile".

Le secrétaire général des Nations unies a également mis l'accent sur "le gigantesque" déficit financier de l'ordre de 5 milliards de dollars américains du PAM et a exhorté en faveur d'un soutien de la communauté internationale.

"Nous devons nous assurer que vous disposez les ressources requises au moment opportun et aux endroits où les besoins se font sentir" a-t-il déclaré à l'endroit du Conseil d'administration du PAM.

FIN/INFOSPLUSGABON/AGH/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon