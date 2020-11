Mozambique: Les civils continuent de fuir l'insécurité dans le nord du pays

17 Novembre 2020

Pemba, Mozambique, 17 novembre (Infosplusgabon) - Des dizaines de milliers de personnes continuent de fuir l'insécurité à Cabo Delgado, dans le nord du Mozambique, mettant en péril la capacité du gouvernement et de ses partenaires humanitaires à répondre par des abris, de la nourriture et d'autres formes d'assistance adéquats.

Les dernières données de la Matrice de suivi des déplacements (DTM) de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) publiées mardi montrent que plus de 33 000 personnes ont déménagé vers le sud la semaine dernière, dont beaucoup ont été contraintes de fuir les derniers incidents de sécurité.

Selon l'OIM, le nombre de personnes déplacées dans la région a quadruplé, passant à plus de 355 000 personnes contre 88 000 plus tôt cette année.

"Les rapports du nord du Mozambique faisant état de violences contre des civils sont profondément troublants», a déclaré Laura Tomm-Bonde, chef de mission de l'OIM au Mozambique.

"Le personnel de l'OIM aide des milliers de familles, dont beaucoup ont de jeunes enfants, à survivre à l'épreuve du déplacement. En coopération avec le gouvernement du Mozambique, l'OIM, en tant qu'organisation membre de l'ONU, fournit une aide humanitaire immédiate. Mais les ressources disponibles ne couvrent pas les vastes besoins humanitaires des familles qui arrivent sans rien après leur déplacement. "

Des problèmes de sécurité ont empêché l'Organisation d'atteindre plusieurs districts du nord et côtiers. Néanmoins, plus de 100 membres du personnel de l’OIM restent déterminés à fournir une assistance à ceux qui ont été déplacés dans les huit districts où l’OIM est en mesure de travailler.

Du 16 octobre au 11 novembre, plus de 14 400 personnes déplacées sont arrivées en bateau sur la plage de Paquitequete, à Pemba. Les arrivées de bateaux dans la capitale provinciale ont atteint un pic avec 29 en une seule journée, en fin octobre. Aucun nouveau navire n'est arrivé depuis mercredi dernier, une indication selon le personnel de l'OIM d'une moindre instabilité dans les zones proches de la côte.

"Lorsque l'attaque a eu lieu et que notre communauté de Macomia a été incendiée, nous étions dans notre zone de plantation", a déclaré Salimo Nvita, dont la famille composée de sept adultes et 11 enfants reçoit une aide de l'OIM. "Nous avons fui avec seulement les vêtements que nous portions. Nous avons tout perdu.

Un abri est l'un des besoins les plus urgents, en particulier avec la saison des pluies imminente. Des centaines de familles déplacées continuent de se réfugier dans des familles d'accueil à Pemba, qui accueille actuellement 100 000 personnes déplacées internes (PDI), dont beaucoup dans des conditions précaires. Les ressources des communautés d'accueil sont épuisées et les familles d'accueil ne disposent pas d'un espace suffisant et adéquat pour toutes les PDI( personnes déplacées à l'intérieur) qui arrivent.

Les autres besoins urgents comprennent la santé d'urgence, la protection et le soutien psychologique, l'accès à l'assainissement, à l'eau et à la nourriture.

L'OIM a répondu en distribuant des articles non alimentaires, des abris d'urgence, des services de santé mentale et une assistance psychosociale, et travaille avec les autorités locales pour préparer les sites de réinstallation et soutenir les sites de réinstallation temporaires.

FIN/INFOSPLUSGABON/AGH/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon