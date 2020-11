Suisse: Le HCR met en garde contre "une crise humanitaire à grande échelle" après l'éclatement des combats dans la région du Tigré

17 Novembre 2020

Genève, Suisse, 17 novembre (Infosplusgabon) - Le HCR, l'Agence des Nations unies pour les réfugiés, avertit qu'une crise humanitaire à grande échelle se déroule alors que des milliers de réfugiés fuient chaque jour les combats en cours dans la région éthiopienne du Tigré pour chercher la sécurité dans l'est du Soudan - un afflux sans précédent au cours de ces deux dernières décennies, dans cette partie du pays.

Le porte-parole du HCR, Babar Baloch, a déclaré lors d'un point de presse mardi à Genève que des femmes, des hommes et des enfants traversaient la frontière au rythme de 4 000 par jour depuis le 10 novembre, "submergeant rapidement la capacité de réponse humanitaire sur le terrain".

Plus de 27 000 personnes sont maintenant entrées au Soudan par la frontière de Hamdayet, dans l'Etat de Kassala, mais aussi par le Lugdi dans l'État de Gedaref et un nouvel emplacement plus au sud à la frontière d'Aderafi où les réfugiés éthiopiens ont commencé à traverser ce week-end.

M. Baloch a déclaré que les réfugiés fuyant les combats continuent d'arriver épuisés par la longue marche vers la sécurité, avec peu d'effets personnels.

Le HCR, avec ses partenaires, soutient le gouvernement soudanais dans sa riposte, en intensifiant l'aide humanitaire aux frontières alors que les besoins continuent d'augmenter.

Baloch a déclaré à Hamdayet que de l'eau potable est en cours de distribution et des latrines sont en cours de construction. Du savon est également fourni, mais le HCR reste très préoccupé par les conditions d'hygiène car de plus en plus de personnes arrivent en fuyant les affrontements.

Au Village 8, le centre de transit près du passage de Lugdi, les réfugiés peuvent accéder à l'eau potable dans les communautés voisines et utiliser 1 200 abris temporaires existants.

Le HCR a déclaré que les agences humanitaires continuent de distribuer des articles de secours, notamment des couvertures et des nattes. Le Programme alimentaire mondial fournit des aliments et des biscuits riches en protéines. Des repas chauds sont fournis par Muslim Aid.

Baloch a déclaré que le ministère soudanais de la Santé, avec le soutien du Croissant-Rouge soudanais, avait mis en place deux cliniques et procédait à des tests sanitaires et nutritionnels, ainsi que des consultations médicales et des orientations.

Depuis samedi, le HCR a déclaré avoir transféré 2 500 réfugiés de la frontière vers le site d'installation d'Um Raquba alors que les travaux de rénovation se poursuivent.

"Il est absolument nécessaire d'identifier davantage de sites afin que les réfugiés puissent être déplacés loin de la frontière et puissent accéder à l'assistance et aux services", a-t-il déclaré.

Le HCR a déclaré qu'à Tigray, en Éthiopie, le manque d'électricité, de télécommunications, la pénurie de carburant et de liquidités, continuent d'entraver gravement toute réponse humanitaire.

"Après près deux semaines de conflit, les rapports faisant état d'un plus grand nombre de personnes déplacées à l'intérieur du pays augmentent chaque jour, tandis que le manque d'accès à ceux qui ont besoin d'une aide, associé à l'incapacité de transporter des marchandises vers la région, restent des obstacles majeurs à la fourniture d'assistance", a-t-il déclaré.

Baloch a également déclaré que le HCR et ses partenaires sont prêts à fournir une assistance aux déplacés du Tigray, y compris des articles de base, lorsque l'accès et la sécurité le permettent.

Le conflit est également une préoccupation permanente majeure pour la population de réfugiés érythréens de près de 100 000 personnes au Tigray, qui dépend de l'assistance du HCR et de ses partenaires. Le potentiel de déplacement supplémentaire des réfugiés à l'intérieur du pays est de plus en plus une possibilité réelle.

"La situation humanitaire résultant de cette crise se développe rapidement. Le HCR réitère son appel à la paix et exhorte toutes les parties à respecter la sûreté et la sécurité de tous les civils au Tigré", indique le communiqué.

FIN/INFOSPLUSGABON/AGH/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon