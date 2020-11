Maurice enregistre une croissance négative de sa population en 2019

16 Novembre 2020

Port-Louis, Maurice, 16 novembre (Infosplusgabon) - L'Île Maurice a enregistré un taux de croissance négatif de sa population, -0,04%, pour la première fois depuis son indépendance, a-t-on appris de sources officielles dans la capitale, Port-Louis.

Dans "l'Annuaire démographique et la Planification familiale 2019", qui fournit les données sur les tendances démographiques et les taux démographiques, le planning familial et les points de prestation de services de santé pour les îles de Maurice et Rodrigues, rendu public vendredi, à l'issue de la réunion du conseil des ministres, le gouvernement a indiqué que la population de Maurice vieillit du fait du faible taux de fécondité persistant et de l'allongement de l'espérance de vie, ce qui en retour entraîne une proportion d'enfants plus faible et une proportion de personnes âgées plus importante dans la population".

D'après le document, Maurice connaît aussi un vieillissement progressif de sa population plus âgée; et l'espérance de vie à la naissance s'est considérablement améliorée et devrait s'améliorer davantage au fil des années.

