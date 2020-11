Le président tunisien félicite Joe Biden

16 Novembre 2020

Tunis, Tunisie, 16 novembre (Infosplusgabon) - Le président tunisien Kaïs Saied a adressé dimanche un message de félicitations au nouveau président américain Joe Biden à l’occasion de sa victoire aux élections présidentielles.

Le chef de l’Etat y exprime “ses vives félicitations au président élu et ses voeux les plus sincères de réussite dans ses fonctions pour conduire le peuple américain ami vers plus de progrès et de prospérité”.

Après avoir rappelé “les relations séculaires qui lient la Tunisie aux Etats Unis, le président Saied fait part au futur locataire de la Maison Blanche de “sa disposition à les consolider davantage et à renforcer les perspectives de partenariat stratégique entre les deux pays au service de l’intérêt des deux peuples amis”.

Le président tunisien se félicite par la même occasion, du soutien apporté par les Etats-Unis à la Tunisie pour l’édification de son processus démocratique, en mettant en exergue les valeurs que partagent les deux pays, fondées sur la foi en la liberté, la démocratie et la justice.

