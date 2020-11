L'ONU déplore l'arrestation à Tripoli de citoyens libyen venant de l'Est

16 Novembre 2020

Tripoli, Libye, 16 novembre (Infosplusgabon) - La Mission d'Appui des Nations unies en Libye (MANUL), a déploré l'arrestation de citoyens libyens venant de la région Est du pays à bords d'un vol aérien, assurant que ces actions sont de nature à compromettre les efforts visant à unir les Libyens.

Dans un communiqué publié dimanche, la MANUL a noté "avec une vive préoccupation qu'entre le 1er et le 5 novembre, un certain nombre de personnes de l'Est qui se sont rendues à Tripoli ont été arbitrairement arrêtées par des groupes armés", ajoutant qu'"au moins une personne a été suivie jusqu'à sa destination à Tripoli puis arrêtée, d'autres auraient été arrêtées à l'aéroport à leur arrivée".

La MANUL a réaffirmé que "tous les citoyens libyens ont droit à la liberté de mouvement", rappelant que "toute violation illégale de ce droit est une violation grave des obligations de la Libye en vertu du droit international".

Elle a estimé que "ces actions visent à saboter les efforts de bonne foi pour rassembler les Libyens, à la suite de l'accord de cessez-le-feu", appelant "à la libération immédiate des personnes détenues arbitrairement avec la liberté de mouvement pleinement respectée pour tous les Libyens".

La MANUL s'est félicitée de la décision de l'Autorité de l'aviation civile du 4 novembre 2020 d'autoriser la reprise des vols vers tous les aéroports de la région sud de la Libye, signalant que "cette décision est le fruit de la confiance qui s’est instaurée à la suite de l’accord de cessez-le-feu du 23 octobre et des pourparlers de suivi de la Commission militaire mixte à Ghadamès du 2 au 4 novembre".

Vendredi, le ministère libyen de l'Intérieur du gouvernement d'union nationale a exprimé "sa condamnation et sa dénonciation dans les termes les plus forts de l'arrestation à l'aéroport international de Maitigua (banlieue Est de Tripoli) de citoyens venant de la région orientale via l'aéroport de Benina (Benghazi)".

