Le Premier ministre soudanais Hamdok félicite le président élu des États-Unis, M. Biden

16 Novembre 2020

Khartoum, Soudan, 16 novembre (Infosplusgabon) - Le Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok a félicité samedi Joe Biden pour avoir remporté l'élection présidentielle américaine.

"Au nom du peuple soudanais, je félicite Joe Biden et Kamala Harris pour leur élection à la présidence et à la vice-présidence", a déclaré M. Hamdok dans un tweet.

Dans son message de félicitations, M. Hamdok a déclaré qu'il se réjouissait de travailler en étroite collaboration avec eux deux pour continuer à construire des ponts d'amitié et de coopération entre les États-Unis et le Soudan.

Les Soudanais espèrent que le président élu des États-Unis, M. Biden, et la vice-présidente, K. Harris, soutiendront la transition démocratique dans le pays et appuieront le gouvernement civil de Khartoum qui est confronté à d'énormes défis économiques et politiques.

L'administration américaine sortante, sous la direction du président Donald Trump, avait mis plus d'un an pour décider du retrait du Soudan de la liste des pays terroristes et avait forcé Khartoum à normaliser ses relations avec Israël avant que cette décision ne devienne effective.

De nombreux Soudanais qui ne sont pas opposés à la normalisation disent que Trump avait humilié leur pays lorsqu'il l'avait assujetti à l'annulation de la désignation du Soudan comme État soutenant le terrorisme.

Le Soudan attend que le Congrès rétablisse les immunités souveraines qu'il a perdues en tant qu'État désigné comme terroriste.

Le Soudan et les Etats-Unis ont signé le 31 octobre 2020 un accord pour restaurer l'immunité souveraine. Cet accord règle les affaires portées contre le Soudan devant les tribunaux américains, notamment pour les attentats à la bombe contre les ambassades américaines à Nairobi et Dar es Salam en 1998.

