4ème journée des éliminatoires de la CAN 2021 Revanche ou confirmation ?

16 Novembre 2020

Dakar, Sénégal, 16 novembre (Infosplusgabon) - La 4ème journée des éliminatoires de la CAN « Cameroun 2021 » de football débutée dimanche se poursuit ce lundi 16 novembre avec pour certaines équipes, l’objectif de confirmer leur résultat de la 3ème journée, il y a quelques jours ; et pour les autres la ferme détermination de prendre leur revanche.

Le Burkina Faso et l’Ouganda, leaders du groupe B (avec 7 pts), après avoir battu à domicile leurs deux autres adversaires, comptent bien remettre ça respectivement au Malawi et au Soudan du Sud. Ce qui leur ouvrirait d’ores et déjà les portes de la phase finale.

Sao Tomé et Principe tentera de décrocher ses trois premiers points à domicile dans le groupe C. Mais ce ne sera pas simple face à l’Afrique du Sud, vainqueur à l’aller et bien revenue dans la course à la qualification. A Bakau, les « Scorpions » de Gambie tenteront de rendre la monnaie de leur pièce aux « Panthères » du Gabon qui les avaient battus à l’aller (2 – 1) pour les rejoindre en haut du classement avec 7 points.

Bien que qualifié d’office en tant que pays hôte, le Cameroun leader du groupe F voudra confirmer son large succès de l’aller face au Mozambique (4 – 1). Mais les « Black Mambas », 2ème derrière leurs adversaires du jour, avec 7 pts, tiennent à cette seule place qualificative de la poule et ne comptent pas la lâcher.

L’Algérie, championne d’Afrique en titre et leader du groupe H et en quête d’une victoire qui la qualifierait d’ores et déjà, entend faire prévaloir son statut. Ce qui pourrait faire l’affaire de la Zambie, revenue dans la course à la qualification et qui voudra y rester. Il lui faut pour cela, confirmer son succès de l’aller face au Botswana.

Enfin, dans le groupe I, Eswatini (4ème, 0 pt) aura du mal à décrocher leurs premiers points face au Congo qui s’est relancé à ses dépens.

Cette 4ème journée des éliminatoires de la CAN 2021 dont la phase finale aura lieu en janvier – février 2022 au Cameroun, se terminera le mardi 17 novembre.

Après, la course reprendra en mars 2021, avec les deux dernières journées.

Programme du lundi 16 novembre : Malawi – Burkina Faso à Blantyre (Gr.B) ; Soudan du Sud – Ouganda à Nairobi (Kenya) (Gr.B) ; Sao Tomé et Principe – Afrique du Sud à Sao Tomé (Gr.C) ; Gambie – Gabon à Bakau (Gr.D) ; Mozambique – Cameroun à Maputo (Gr.F) ; Zimbabwe – Algérie à Harare (Gr.H) ; Botswana – Zambie à Francistown (Gr.H) ; Eswatini – Congo à Manzini (Gr.I)

FIN/INFOSPLUSGABON/BMK/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon