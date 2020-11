Ethiopie: Le service de renseignement et de sécurité arrête 14 terroristes d'Al-Shabaab et de l'Etat islamique

16 Novembre 2020

Addis-Abeba, Éthiopie, 16 novembre (Infosplusgabon) - Le Service national éthiopien de renseignement et de sécurité (NISS) a déclaré avoir arrêté 14 membres terroristes d'Al-shabaab et de l'Etat islamique qui étaient en mission pour mener des attaques dans diverses régions du pays.

L'agence de presse éthiopienne (ENA), qui a cité le NISS, a déclaré qu'Al-Shabaab et l'Etat islamique avaient envoyé leurs membres dans la capitale, Addis-Abeba, et dans diverses régions du pays "pour commettre des actes terroristes pouvant mettre en péril la vie humaine, les biens et propriétés, et ternir l'image du pays ".

Il a indiqué que du matériel de communication et d'autres matériels préparés pour être utilisés pour ces missions destructrices avaient également été saisis.

L'ENA a déclaré que des membres du groupe terroriste avaient recruté des personnes, planifié des attaques terroristes et identifié des cibles pour leurs attaques.

"L'un des terroristes d'Al-Shabaab, Abdul Abdi Jamal, surnommé Abdulqadir, est entré dans le pays pour commettre des crimes en coordination avec Al-Shabaab, en établissant des liens directs avec le chef d'Al-Shabaab Jafar ou Gure en Somalie", a-t-il indiqué.

L'ENA a ajouté que le coordinateur de la cellule terroriste de l'Etat islamique en Éthiopie, Aman Assefa Gedimwork, avait été arrêté par le NISS, soupçonné de complot en vue de commettre des attentats terroristes.

Le NISS a déclaré que les groupes terroristes avaient comploté pour attaquer diverses régions du pays en saisissant la fenêtre d'opportunité ouverte par le conflit dans la région du Tigray, où le gouvernement fédéral a lancé une opération militaire.

Dans les combats, le Front de libération du peuple du Tigray (TPLF) a admis avoir tiré des roquettes sur deux villes d'un État voisin.

L'Agence éthiopienne de presse (ENA), dirigée par l'État, a cité le groupe de travail sur l'état d'urgence en Éthiopie qui a déclaré que vendredi soir, des roquettes avaient été tirées vers les villes de Bahir Dar et Gondar dans la région d'Amhara.

En conséquence, il a déclaré que les zones situées aux alentours de l'aéroport avaient été endommagées.

Les tensions régionales et politiques se sont accrues depuis 2018, lorsque le Premier ministre éthiopien nouvellement élu, Abiy Ahmed, a fusionné plusieurs partis régionaux à base ethnique en une seule force nationale, dans le cadre d'un programme de réformes ambitieux.

Des violences ont éclaté au début du mois à Tigray, impliquant les forces fédérales et locales, à la suite de la prise de contrôle d'une base militaire dans la capitale tigréenne, Mekelle, ce qui a incité le Premier ministre à ordonner une offensive militaire.

Avant l'escalade du Tigray, des dizaines de personnes dans l'ouest de la région d'Oromia ont été tuées et blessées dans des attaques.

Le gouvernement fédéral éthiopien a également déclaré l'état d'urgence de six mois dans la région du Tigray, dont le gouvernement est contrôlé par le TPLF.

